Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025
US Open
13 августа 2025, 18:47 |
200
0

Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США стартуют 24 августа

13 августа 2025, 18:47 |
200
0
Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.

В списке есть легендарная 45-летняя американка Винус Уильямс, которая дважды в своей карьере выигрывала трофей US Open: в 2000 и 2001 годах.

Мужчины:

  • Брэндон Холт
  • Нишеш Басаваредди
  • Тристан Бойер
  • Эмилио Нава
  • Стефан Достанич
  • Дарвин Бланч
  • Валентен Ройер
  • Тристан Скулкейт

Женщины:

  • Винус Уильямс
  • Клерви Нгунуе
  • Хулиета Пареха
  • Кэти Макнелли
  • Валери Глозман
  • Алисса Ан
  • Каролин Гарсия
  • Талия Гибсон

Матчи основной сетки US Open стартуют 24 августа. В основе американского мейджора из украинок сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

По теме:
12-я ракетка и прошлогодняя четвертьфиналистка не сыграет на US Open 2025
ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
На US Open 2025 разыграют самый крупный призовой фонд в истории тенниса
US Open 2025 Винус Уильямс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 25
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 18
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Теннис | 13.08.2025, 06:31
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем