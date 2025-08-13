US Open13 августа 2025, 18:47 |
Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025
Матчи основной сетки Открытого чемпионата США стартуют 24 августа
Организаторы Открытого чемпионата США 2025 назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.
В списке есть легендарная 45-летняя американка Винус Уильямс, которая дважды в своей карьере выигрывала трофей US Open: в 2000 и 2001 годах.
Мужчины:
- Брэндон Холт
- Нишеш Басаваредди
- Тристан Бойер
- Эмилио Нава
- Стефан Достанич
- Дарвин Бланч
- Валентен Ройер
- Тристан Скулкейт
Женщины:
- Винус Уильямс
- Клерви Нгунуе
- Хулиета Пареха
- Кэти Макнелли
- Валери Глозман
- Алисса Ан
- Каролин Гарсия
- Талия Гибсон
Матчи основной сетки US Open стартуют 24 августа. В основе американского мейджора из украинок сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
