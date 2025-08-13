Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.

В списке есть легендарная 45-летняя американка Винус Уильямс, которая дважды в своей карьере выигрывала трофей US Open: в 2000 и 2001 годах.

Мужчины:

Брэндон Холт

Нишеш Басаваредди

Тристан Бойер

Эмилио Нава

Стефан Достанич

Дарвин Бланч

Валентен Ройер

Тристан Скулкейт

Женщины:

Винус Уильямс

Клерви Нгунуе

Хулиета Пареха

Кэти Макнелли

Валери Глозман

Алисса Ан

Каролин Гарсия

Талия Гибсон

Матчи основной сетки US Open стартуют 24 августа. В основе американского мейджора из украинок сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.