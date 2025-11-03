Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рыбакина обошла Свитолину по победам над топ-2. Больше только у одной
WTA
03 ноября 2025, 19:31 |
210
0

Рыбакина обошла Свитолину по победам над топ-2. Больше только у одной

2 ноября Елена одолела Игу Свентек, в 4-й раз в карьере одолев вторую ракетку мира

03 ноября 2025, 19:31 |
210
0
Рыбакина обошла Свитолину по победам над топ-2. Больше только у одной
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

2 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, одолев вторую ракетку мира Игу Свентек на Итоговом турнире WTA, в 11-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-2 рейтинга WTA и вышла на второе место по этому показателю среди действующих теннисисток.

Больше таких побед только у легендарный американки Винус Уильямс – 28. На третьем месте идет украинка Элина Свитолина с 10 викториями – ее Рыбакина и обошла.

Елена в четвертой раз в карьере одолела вторую ракетку мира – дважды это была Арина Соболенко, а также Онс Жабер. В 2025 году Рыбакина также установила личный рекорд по победам над представительницами топ-10 рейтинга WTA – восемь выигранных таких матчей.

Рыбакина и Свентек на WTA Finals выступают в группе Серены Уильямс. У Елены уже две победы – в первом туре она разобралась с Мэдисон Киз.

По теме:
Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Что случилось после первого сета? Видеообзор
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина Винус Уильямс Элина Свитолина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 16
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03 ноября 2025, 07:02 1
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику

Энтони готов тренироваться в тренировочном лагере Александра

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03.11.2025, 07:37
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
Теннис | 03.11.2025, 19:18
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 30
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем