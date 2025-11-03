Рыбакина обошла Свитолину по победам над топ-2. Больше только у одной
2 ноября Елена одолела Игу Свентек, в 4-й раз в карьере одолев вторую ракетку мира
2 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, одолев вторую ракетку мира Игу Свентек на Итоговом турнире WTA, в 11-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-2 рейтинга WTA и вышла на второе место по этому показателю среди действующих теннисисток.
Больше таких побед только у легендарный американки Винус Уильямс – 28. На третьем месте идет украинка Элина Свитолина с 10 викториями – ее Рыбакина и обошла.
Елена в четвертой раз в карьере одолела вторую ракетку мира – дважды это была Арина Соболенко, а также Онс Жабер. В 2025 году Рыбакина также установила личный рекорд по победам над представительницами топ-10 рейтинга WTA – восемь выигранных таких матчей.
Рыбакина и Свентек на WTA Finals выступают в группе Серены Уильямс. У Елены уже две победы – в первом туре она разобралась с Мэдисон Киз.
11 - Among current players, only Venus Williams (28) has made more wins over opponents ranked in the top-2 of the WTA Rankings than Elena Rybakina (11, surpassing Elina Svitolina). Targets 🎯#WTAFinalsRiyadh | @WTA @WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/uONihCevXd— OptaAce (@OptaAce) November 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой
Энтони готов тренироваться в тренировочном лагере Александра