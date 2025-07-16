Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025
US Open
16 июля 2025, 14:45 | Обновлено 16 июля 2025, 16:29
1287
2

Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025

В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

16 июля 2025, 14:45 | Обновлено 16 июля 2025, 16:29
1287
2
Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В список участниц основной сетки US Open 2025 года попали четыре украинские теннисистки.

Участие в основной сетке хардового мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 27), Даяна Ястремская (WTA 39) и Юлия Стародубцева (WTA 72).

По защищенному рейтингу в Нью-Йорке сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Ван Яфань и Данка Ковинич.

Матчи основной сетки US Open 2025 пройдут с 24 августа по 7 сентября.

В 2024 в заявке на основу Открытого чемпионата США было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной также были Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (ЖЕНЩИНЫ)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (МУЖЧИНЫ)

По теме:
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Определенно были некоторое неверные движение»
После Уимблдона: Ястремская удачно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге
Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 15 июля 2025, 17:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Теннис | 15 июля 2025, 21:04 0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинка вместе с Макото Ниномией в двух сетах переиграла тандем Акуге Ноха / Шунк

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Футбол | 16.07.2025, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Футбол | 16.07.2025, 08:46
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16.07.2025, 07:42
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
misastefanko
А де в списках кваліфікації Калініна,Снігур,Соболева.Зате присутня страхова(255),
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 14
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 1
Другие виды
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 31
Футбол
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 3
Бокс
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем