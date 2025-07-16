Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025
В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева
В список участниц основной сетки US Open 2025 года попали четыре украинские теннисистки.
Участие в основной сетке хардового мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 27), Даяна Ястремская (WTA 39) и Юлия Стародубцева (WTA 72).
По защищенному рейтингу в Нью-Йорке сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Ван Яфань и Данка Ковинич.
Матчи основной сетки US Open 2025 пройдут с 24 августа по 7 сентября.
В 2024 в заявке на основу Открытого чемпионата США было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной также были Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.
ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (ЖЕНЩИНЫ)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Украинка вместе с Макото Ниномией в двух сетах переиграла тандем Акуге Ноха / Шунк