Шесть украинок обеспечили себе участие в основе US Open 2024
Мейджор в Нью-Йорке возьмет старт 26 августа
Шесть украинских теннисисток гарантировали себе выступление в основной сетке Открытого чемпионата США 2024, который на кортах Нью-Йорка возьмет старт 26 августа.
Согласно текущему мировому рейтингу, в основу пробились Марта Костюк (№19 WTA), Даяна Ястремская (№25 WTA), Элина Свитолина(№30 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA) и Леся Цуренко (№90 WTA).
Также сыграет в основном турнире американского мейджора Катерина Байндл (№86 WTA), которая воспользовалась защищенным рейтингом. Как и Байндл, по защищенному рейтингу на US Open 2024 сыграют Айла Томлянович, Чжан Шуай, Шелби Роджерс, Лорен Дэвис, Юлия Грабер, Чжэн Сайсай и Ван Цян.
Поединки в основной сетке US Open 2024 начнутся с 26 августа.
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