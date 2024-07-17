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US Open
17 июля 2024, 10:34 | Обновлено 17 июля 2024, 10:44
514
0

Шесть украинок обеспечили себе участие в основе US Open 2024

Мейджор в Нью-Йорке возьмет старт 26 августа

17 июля 2024, 10:34 | Обновлено 17 июля 2024, 10:44
514
0
Шесть украинок обеспечили себе участие в основе US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Шесть украинских теннисисток гарантировали себе выступление в основной сетке Открытого чемпионата США 2024, который на кортах Нью-Йорка возьмет старт 26 августа.

Согласно текущему мировому рейтингу, в основу пробились Марта Костюк (№19 WTA), Даяна Ястремская (№25 WTA), Элина Свитолина(№30 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA) и Леся Цуренко (№90 WTA).

Также сыграет в основном турнире американского мейджора Катерина Байндл (№86 WTA), которая воспользовалась защищенным рейтингом. Как и Байндл, по защищенному рейтингу на US Open 2024 сыграют Айла Томлянович, Чжан Шуай, Шелби Роджерс, Лорен Дэвис, Юлия Грабер, Чжэн Сайсай и Ван Цян.

Поединки в основной сетке US Open 2024 начнутся с 26 августа.

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Даяна Ястремская Марта Костюк Элина Свитолина Леся Цуренко Ангелина Калинина Катерина Байндл (Козлова) Юлия Грабер Айла Томлянович Чжан Шуай Шелби Роджерс Лорен Дэвис Чжэн Сайсай Ван Цян
Юрій Остроумов Источник: US Open
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