Шесть украинок обеспечили себе участие в основе US Open 2024

Шесть украинских теннисисток гарантировали себе выступление в основной сетке Открытого чемпионата США 2024, который на кортах Нью-Йорка возьмет старт 26 августа.

Согласно текущему мировому рейтингу, в основу пробились Марта Костюк (№19 WTA), Даяна Ястремская (№25 WTA), Элина Свитолина(№30 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA) и Леся Цуренко (№90 WTA).

Также сыграет в основном турнире американского мейджора Катерина Байндл (№86 WTA), которая воспользовалась защищенным рейтингом. Как и Байндл, по защищенному рейтингу на US Open 2024 сыграют Айла Томлянович, Чжан Шуай, Шелби Роджерс, Лорен Дэвис, Юлия Грабер, Чжэн Сайсай и Ван Цян.

Поединки в основной сетке US Open 2024 начнутся с 26 августа.