Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Франция
12 августа 2025, 23:45 |
1158
4

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

Парижане готовятся к матчу с «Тоттенхэмом»

12 августа 2025, 23:45 |
1158
4
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Илья провел первую тренировку с парижанами перед матчем Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». В тренировке принял участие и российский вратарь Матвей Сафонов. Журналисты зафиксировали первую встречу на поле украинца с представителем рф на футбольном поле.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

По теме:
Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Илья Забарный трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Матвей Сафонов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Футбол | 12 августа 2025, 00:03 9
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря

Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12 августа 2025, 22:59 5
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12.08.2025, 18:31
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Всі понти про "умови" - для бідних лохів з України. Скільки можна знущатися з цих невинних людей???? Питання до ситуативних "патріотів", які у повній безпеці! Або піднімайте реальні проблеми, або просто МОВЧІТЬ! В днаому випадку - до Забарного
Ответить
+1
Saltovka
Урод вонючий!!!!
Ответить
0
Обсервер Влад
Два братушки
Ответить
0
Оберст
Скоро еще семьями дружить будут☝️
Ответить
0
Viktor Shuper
спірт.юа нема про що писати) яснопонятно)
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем