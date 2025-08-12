Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Илья провел первую тренировку с парижанами перед матчем Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». В тренировке принял участие и российский вратарь Матвей Сафонов. Журналисты зафиксировали первую встречу на поле украинца с представителем рф на футбольном поле.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе