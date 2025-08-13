Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Катастрофа Динамо. Уважаю тренеров, которые могут уйти сами»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 17:55 | Обновлено 13 августа 2025, 18:28
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык раскритиковал игру Динамо, а также тренера Александра Шовковского после вылета киевлян в квалификации Лиги чемпионов от кипрского Пафоса с общим счетом 0:3.

«Никакой тактики у Динамо не было. Какая тактика, если игроки не бегут, ничего не делают и не могут выполнить. Потерь было столько – катастрофа. Никто один в один обыграть не мог. Мы могли пять голов получить, был бы вообще позор. Игроки должны пересмотреть отношение, но и тренер должен взять на себя ответственность, сказать, что я виноват».

«Уважаю тренеров, которые могут написать заявление и уйти, сказав, что не выходит», – сказал Цыганык.

По информации Sport.ua, президент клуба Игорь Суркис рассматривает вариант с заменой наставника.

Иван Зинченко
Комментарии 7
protasov_lyopu_davai
Сердца будут до крышки гроба паразитировать на клубе
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad .
Почему не бегут, поперек поля и назад в "атаку" бегут.
Ответить
0
Boodya
А зміниться то що, коли піде Шовковський?
Трансфери підуть?
Ответить
0
romario1501
Йди ще раз попробуй взяти на поруки Коломойського
Ответить
0
Khafre
це він про кого говорить?
Ответить
0
Burevestnik
тріпло Циганик знов виплюнув із себе лайно.
Але зрозуміти його можна - робота в нього така...
Ответить
-1
