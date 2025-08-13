Эксперт: «Катастрофа Динамо. Уважаю тренеров, которые могут уйти сами»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык раскритиковал игру Динамо, а также тренера Александра Шовковского после вылета киевлян в квалификации Лиги чемпионов от кипрского Пафоса с общим счетом 0:3.

«Никакой тактики у Динамо не было. Какая тактика, если игроки не бегут, ничего не делают и не могут выполнить. Потерь было столько – катастрофа. Никто один в один обыграть не мог. Мы могли пять голов получить, был бы вообще позор. Игроки должны пересмотреть отношение, но и тренер должен взять на себя ответственность, сказать, что я виноват».

«Уважаю тренеров, которые могут написать заявление и уйти, сказав, что не выходит», – сказал Цыганык.

По информации Sport.ua, президент клуба Игорь Суркис рассматривает вариант с заменой наставника.