Подпольная игра. Локомотив уволил коуча, работавшего за спиной в Шахтере

Столичный «Локомотив», выступающий во Второй лиге, официально объявил об увольнении тренера детской академии клуба Тараса Кучера.

В академии киевского клуба Кучер вел три возрастные группы: 2009, 2010 и 2019 годы рождения.

Причиной прекращения сотрудничества стало решение тренера параллельно работать с академией донецкого «Шахтера», не проинформировав «железнодорожников» о своих намерениях.

Специалист за несколько недель до старта чемпионата подписал контракт с «горняками», оставаясь на контракте в «Локомотиве».

С начала сотрудничества с «Шахтером» Кучер пытался влиять на юных футболистов «Локомотива» и их родителей, чтобы переманить их в «горняков».

«Локомотив» планирует принять меры, предусмотренные регламентом Украинской ассоциации футбола, чтобы защитить воспитанников от подобных ситуаций. Также клуб обратится в компетентные комитеты по поводу скандала с Тарасом Кучером.