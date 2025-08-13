Подпольная игра. Локомотив уволил коуча, работавшего за спиной в Шахтере
Киевский клуб обвинил Тараса Кучера в неэтическом поведении
Столичный «Локомотив», выступающий во Второй лиге, официально объявил об увольнении тренера детской академии клуба Тараса Кучера.
В академии киевского клуба Кучер вел три возрастные группы: 2009, 2010 и 2019 годы рождения.
Причиной прекращения сотрудничества стало решение тренера параллельно работать с академией донецкого «Шахтера», не проинформировав «железнодорожников» о своих намерениях.
Специалист за несколько недель до старта чемпионата подписал контракт с «горняками», оставаясь на контракте в «Локомотиве».
С начала сотрудничества с «Шахтером» Кучер пытался влиять на юных футболистов «Локомотива» и их родителей, чтобы переманить их в «горняков».
«Локомотив» планирует принять меры, предусмотренные регламентом Украинской ассоциации футбола, чтобы защитить воспитанников от подобных ситуаций. Также клуб обратится в компетентные комитеты по поводу скандала с Тарасом Кучером.
