  4. Подпольная игра. Локомотив уволил коуча, работавшего за спиной в Шахтере
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 17:46 | Обновлено 13 августа 2025, 17:47
Подпольная игра. Локомотив уволил коуча, работавшего за спиной в Шахтере

Киевский клуб обвинил Тараса Кучера в неэтическом поведении

Подпольная игра. Локомотив уволил коуча, работавшего за спиной в Шахтере
ФК Локомотив

Столичный «Локомотив», выступающий во Второй лиге, официально объявил об увольнении тренера детской академии клуба Тараса Кучера.

В академии киевского клуба Кучер вел три возрастные группы: 2009, 2010 и 2019 годы рождения.

Причиной прекращения сотрудничества стало решение тренера параллельно работать с академией донецкого «Шахтера», не проинформировав «железнодорожников» о своих намерениях.

Специалист за несколько недель до старта чемпионата подписал контракт с «горняками», оставаясь на контракте в «Локомотиве».

С начала сотрудничества с «Шахтером» Кучер пытался влиять на юных футболистов «Локомотива» и их родителей, чтобы переманить их в «горняков».

«Локомотив» планирует принять меры, предусмотренные регламентом Украинской ассоциации футбола, чтобы защитить воспитанников от подобных ситуаций. Также клуб обратится в компетентные комитеты по поводу скандала с Тарасом Кучером.

Локомотив Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига отставка футбольная академия скандал
MaximusOne
Назва як в російського клубу і емблема ідентична.
Ответить
+1
valerafan1
Тренер діяв по-кротячому. Це стиль Даріо Срни.
Ответить
0
