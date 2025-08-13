Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 01:03 | Обновлено 13 августа 2025, 01:06
ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу

Артем сделал предложение любимой, и она сказала «да»

Instagram. Тамила и Артем Милевский

Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский вместе со своей возлюбленной Тамилой с юмором анонсировали свадьбу.

Артем: Всем добрый вечер. Что ты хочешь сказать? Обручальное кольцо или что там?

Тамила: Короче, мы с Тёмой решили, что пришло время играть свадьбу. Криш уже даже созрел, а Владимирович на месяц моложе. Ему уже давно пора. Мы сразу после них, или в тот же день, если кто-то знает точную дату. Мы хотим перебить этот инфоповод.

Артем: У них уже обручальные кольца есть.

Тамила: У меня тоже есть. Говорим или нет?

Артем: Библия?

Тамила: Библия? Кладем руку на Библию. Вот, если что, без шуток (показывает обручальное кольцо – прим.). Вот такая х***я. Поздравления принимаем?

Напомним, двумя днями ранее предложение своей возлюбленной сделал легендарный Криштиану Роналду.

ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу

Артем Милевский Динамо Киев свадьба видео lifestyle
