ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу
Артем сделал предложение любимой, и она сказала «да»
Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский вместе со своей возлюбленной Тамилой с юмором анонсировали свадьбу.
Артем: Всем добрый вечер. Что ты хочешь сказать? Обручальное кольцо или что там?
Тамила: Короче, мы с Тёмой решили, что пришло время играть свадьбу. Криш уже даже созрел, а Владимирович на месяц моложе. Ему уже давно пора. Мы сразу после них, или в тот же день, если кто-то знает точную дату. Мы хотим перебить этот инфоповод.
Артем: У них уже обручальные кольца есть.
Тамила: У меня тоже есть. Говорим или нет?
Артем: Библия?
Тамила: Библия? Кладем руку на Библию. Вот, если что, без шуток (показывает обручальное кольцо – прим.). Вот такая х***я. Поздравления принимаем?
Напомним, двумя днями ранее предложение своей возлюбленной сделал легендарный Криштиану Роналду.
