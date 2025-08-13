Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский вместе со своей возлюбленной Тамилой с юмором анонсировали свадьбу.

Артем: Всем добрый вечер. Что ты хочешь сказать? Обручальное кольцо или что там?

Тамила: Короче, мы с Тёмой решили, что пришло время играть свадьбу. Криш уже даже созрел, а Владимирович на месяц моложе. Ему уже давно пора. Мы сразу после них, или в тот же день, если кто-то знает точную дату. Мы хотим перебить этот инфоповод.

Артем: У них уже обручальные кольца есть.

Тамила: У меня тоже есть. Говорим или нет?

Артем: Библия?

Тамила: Библия? Кладем руку на Библию. Вот, если что, без шуток (показывает обручальное кольцо – прим.). Вот такая х***я. Поздравления принимаем?

Напомним, двумя днями ранее предложение своей возлюбленной сделал легендарный Криштиану Роналду.

ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу