Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевское «Динамо» приняло решение о будущем тренера Александра Шовковского после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

По информации источника, руководство самого титулованного клуба Украины не рассматривает на данном этапе увольнение Шовковского. В клубе вообще нет разговоров по этому поводу.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.