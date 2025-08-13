Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Чемпионат Украины
Киевляне решили оставить тренера в команде

ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» приняло решение о будущем тренера Александра Шовковского после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

По информации источника, руководство самого титулованного клуба Украины не рассматривает на данном этапе увольнение Шовковского. В клубе вообще нет разговоров по этому поводу.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Шовковський ще дно не пробив? Ось зараз відлетять ще Маккабі, далі вилетять в Лігу Конференцій, там знову займуть одне з останніх місць в групі і скажуть, що зробили ставку на виграш ЧУ що б грати в ЛЧ. І якщо не виграють чемпіонат тоді мабуть вже СаШо попруть, бо сам він набереться сміливості піти у відставку, кому ще такий спеціаліст потрібен.
Ответить
+2
Перець
Полісся готуйся ми дуже злі 
Ответить
+1
Serggio007
Та да, "дайтєєму ишшшодвагода"..
Ответить
+1
west-ukr5555
Основною вимогою (критерієм) для кандидата в тренери Динамо є- не вимагати від президента клубу робити якісь трансфери. Тренер повинен тихенько сидіти і керувати тим що є. Сурки не готові купувати гравців бо вони бідні, як церковні миші. Динамо для них просто статусна іграшка. Тому, якщо Сашо і піде з посади то на його місце прийде таке ж Сашо. Надії при цих бомжах нема ніякої.
Ответить
+1
Serggio007
Та нунєраз...бі твю динамівську послідовність!!! Ні - пацієнт - труп.. Виносьте...
Ответить
+1
turist86
Говорили і балакали, сіли та й заплакали 
Ответить
+1
Nikos
Тоді йдіть до біса. В житті більше не дивитимусь це лайно допоки їм керують ці сепари.
Ответить
+1
Andre Chil
Сашо, нам не на шо
Ответить
+1
MaximusOne
 Походу після вильоту від Маккабі звільнять.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Urets
Карманний еврейський тренер, чергового досвідченого і успішного Сьоміна в ДК ще років 20 не буде, певно аж до зміни власника. Так що динамівські сердця які нікому нах.. не потрібні на ринку тренерів то для Суркіса стеля. 
Ответить
+1
Leon Killer
Ну норм,на евреев настроит капитально
Ответить
+1
volf2020
Це дніще.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
Вот это открытие! Про то что нужен ЦЗ,а лучше 2 - уже говорят давно! Нападающий? Из четверых напов играет один Ванат. Герреро только в Кубке Ворскле забил в прошлом сезоне и всё. Нужна чистка состава,нужны кардинальные изменения
Ответить
0
mini.f
Вболівалники не розуміють, що програш кіпріотам був запланований , І.Суркіс розумів, що ганьбитися в ЛЧ не має сенсу, краще вже спробувати в ЛЄ, а може і в ЛК...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Пафосный Полковник
Пафосное решение☝️
Ответить
-3
