«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном переходе украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в английский «Ливерпуль»:

«Это все отголоски Забарного, который перешел из «Динамо» в команду АПЛ и за два сезона в «Борнмуте» показал феноменальный прогресс. В Англии умеют работать с талантами.

Что касается Михавки, то скажу, что у него есть несколько хороших и редких качеств для защитника – качественная работа с мячом и умение отдать хороший пас. Однако, при всем уважении к Тарасу, пока он не дорос до уровня «Ливерпуля» и любой другой команды АПЛ».