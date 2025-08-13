Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль
Англия
13 августа 2025, 16:49 |
119
3

«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль

Олег Федорчук не очень верит в переезд Тараса в Англию

13 августа 2025, 16:49 |
119
3
«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном переходе украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в английский «Ливерпуль»:

«Это все отголоски Забарного, который перешел из «Динамо» в команду АПЛ и за два сезона в «Борнмуте» показал феноменальный прогресс. В Англии умеют работать с талантами.

Что касается Михавки, то скажу, что у него есть несколько хороших и редких качеств для защитника – качественная работа с мячом и умение отдать хороший пас. Однако, при всем уважении к Тарасу, пока он не дорос до уровня «Ливерпуля» и любой другой команды АПЛ».

По теме:
Соглашение достигнуто. Фулхэм продолжает работать над трансфером Кевина
Александр ЗИНЧЕНКО: «Это мой худший сезон в карьере. Меня просто не было»
Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину
Олег Федорчук Ливерпуль Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Тарас Михавко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 3
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 22
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Футбол | 13.08.2025, 12:55
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Футбол | 13.08.2025, 16:00
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13.08.2025, 01:52
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
самий кращий центральний захисник УПЛ
це Матвієнко - гравець ФК "Шахтар".
Чому він не переходе в інший клуб Європи?
Там таких як він  -  сотні, а він і нах там не потрібен.
А рівень Михавка ще нижче... 
Ответить
0
Khafre
сам інтерес до нашого гравця такого великого клубу, як ліверпуль, ще раз доказує, правильність вибраної суркісами стратегії розвитку команди.
Ответить
0
Khafre
ще пару таких єврокубкових ігор, як вчора  і Тарасиком будуть цікавитись Реал та Барселона
Ответить
0
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 43
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем