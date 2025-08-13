«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль
Олег Федорчук не очень верит в переезд Тараса в Англию
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном переходе украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в английский «Ливерпуль»:
«Это все отголоски Забарного, который перешел из «Динамо» в команду АПЛ и за два сезона в «Борнмуте» показал феноменальный прогресс. В Англии умеют работать с талантами.
Что касается Михавки, то скажу, что у него есть несколько хороших и редких качеств для защитника – качественная работа с мячом и умение отдать хороший пас. Однако, при всем уважении к Тарасу, пока он не дорос до уровня «Ливерпуля» и любой другой команды АПЛ».
це Матвієнко - гравець ФК "Шахтар".
Чому він не переходе в інший клуб Європи?
Там таких як він - сотні, а він і нах там не потрібен.
А рівень Михавка ще нижче...