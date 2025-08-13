Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новичок Аль-Насра: «Тут предложили такие деньги. Я не мог поверить»
13 августа 2025, 17:59
Новичок Аль-Насра: «Тут предложили такие деньги. Я не мог поверить»

Мартинес честно рассказал, почему покинул Барселону

Новичок Аль-Насра: «Тут предложили такие деньги. Я не мог поверить»
ФК Аль-Наср

Защитник Иньиго Мартинес покинул Барселону и перебрался в состав Аль-Насра из Саудовской Аравии. Игрок честно признал, что не мог отказаться от такого предложения.

«Мне 34 года, и даже не верится, что тебе делают такое предложение. У меня и в Барселоне была приличная зарплата, и если бы контракт с клубом был не до лета 2026, а дольше, то я бы еще подумал».

«А так сложно сравнивать предложение из Саудовской Аравии с другими чемпионатами в плане финансов. И я решил сделать этот шаг», – сказал Мартинес.

