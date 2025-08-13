Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 14:51 | Обновлено 13 августа 2025, 14:52
1349
14

Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно

Качественные иностранцы нужны «бело-синим» как никогда…

ФК Динамо. Александр Шовковский

Докатились. Впервые за двадцать последних лет футбольная Украина не будет представлена в основном раунде Лиги чемпионов. Единственной нашей надеждой в квалификации сезона-2025/26 было «Динамо», которое накануне бесславно и безнадежно, если трезво оценивать продемонстрированное качество игры, вылетело от кипрского «Пафоса» – 0:3 по сумме двух встреч.

После такой звонкой пощечины главный тренер киевлян Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции наконец-то заговорил о необходимости всерьез усиливать состав. Коуч, который до этого почему-то не слишком-то и педалировал эту тему, после вылета от «Пафоса» был весьма категоричен: «Нам можно усиливать любое звено. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно».

На ответный матч с «Пафосом» «Динамо» вышло исключительно с одиннадцатью украинцами в стартовом составе. Кто-то, вероятно, счел это поводом для гордости, но в целом при современном космополитизме в мировом футболе подобное явление выглядит, мягко говоря, чем-то радикально устаревшим. И, учитывая тот момент, что «Динамо» не добилось результата как раз против соперника, в составе которого есть представители более чем двадцати наций, самое время поднять вопрос о целесообразности всерьез «разбавить» состав «Динамо» легионерами.

Очевидно, необходимость приглашения качественных иностранцев прекрасно понимает и президент «Динамо» Игорь Суркис. В одном из недавних интервью босс «бело-синих», рассуждая на тему послевоенного развития футбола в стране, подчеркнул, что клуб будет приглашать легионеров хорошего уровня. И логика здесь проста: команде нужна по-настоящему «свежая кровь», то есть футболисты, чьи взгляды не зашорены украинской реальностью.

Чтобы понять, о чем речь, достаточно взглянуть на то, как показывают себя в еврокубках легионеры «Шахтера». Бразильцы «горняков» в национальном чемпионате и на континентальной арене – это, складывается такое впечатление, абсолютно разные футболисты. Иностранцы, приезжающие в Украину, прекрасно понимают две очевидные карьерные перспективы, стоящие перед ними. Первое – заработать хорошие деньги. Второе – проявить себя в топовых турнирах и через пару лет постараться уехать в один из сильнейших дивизионов Европы. Это их ключевая мотивация, заставляющая буквально выворачиваться наизнанку, но давать результат в еврокубках. Тот же Кевин в УПЛ и в Лиге чемпионов или Лиге Европы – это футболист с совсем иным уровнем заряженности в глазах.

Украинцы, причем как в «Динамо», так и в «Шахтере», в основном прекрасно осознают одно – им, по сути, уже удалось покорить вершину национального футбола. На этом уровне уже и платят хорошо, и в целом «рыгать» на каждой тренировке уже не приходится – соперники по УПЛ все равно в большинстве своем играют против наших грандов крайне боязливо и порой буквально сами привозят себе мячи.

Такое отношение к делу рано или поздно сказывается и на профессиональном развитии. Футболист просто успокаивается и довольствуется малым, не стремясь всеми силами обязательно вырваться за рубеж. Да, есть пример Ильи Забарного – невероятно целеустремленного и уверенного в себе молодого игрока, но… Обратных примеров в современном «Динамо» гораздо больше. Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Денис Попов, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок – всем им уже за 25 (некоторым – далеко за 25), но никто из них не имеет опыта выступлений за пределами Украины. И, говоря откровенно, на топовом уровне вряд ли уже получит такую возможность. Просто «отечественное болото», как болельщики порой любя называют нашу родную УПЛ, сделало свое дело – игроки застопорились в развитии, не уйдя вовремя.

Уйти же вовремя им помешала не только политика руководства клуба, но еще и неспособность добиваться успехов в еврокубках. Кто даст большие деньги за футболиста команды, проваливающейся от сезона к сезону на континентальной арене? А ведь отпускать своих талантов за вполне адекватные средства боссы «Динамо» не спешат…

Яркий пример – 20-летний центрбек Тарас Михавко. По слухам, предложение по нему этим летом в «Динамо» направлял «Марсель», причем французы были готовы заплатить очень пристойные 15 миллионов евро, но «бело-синие» установили ценник в 25. А теперь смотрим цифры, характеризующие выступление Михавко против «Пафоса» на Кипре: 65% успешных действий на поле, 80% точности передач, 14 потерь мяча, 6 из которых – на своей половине поля. Вы реально считаете, что это показатели защитника, который стоит 25 миллионов евро? Да еще и против команды, представляющей Кипр?..

Не продав вовремя Михавко, «Динамо» рискует вскоре получить «второго Бражко» – футболиста, которого называли невероятно перспективным, но который после сорвавшегося трансфера в «Вулверхэмптон» пока и близко не напоминает себя прежнего, утратив то ли мотивацию развиваться и прогрессировать, то ли просто интерес к большому футболу. А чуть раньше был аналогичный кейс с Шапаренко, которого Игорь Суркис также не отпустил вовремя…

ФК Динамо

Но мы немного отвлеклись. Так почему «Динамо» нужны легионеры? Прежде всего, они дадут понять украинцам, что те вовсе не «священные коровы» в команде и что свое место на поле нужно выгрызать зубами в каждом поединке, на каждой тренировке. Справедливая конкуренция еще никогда и никому не вредила, если речь идет о профессионалах своего дела.

Во-вторых, качественный легионер априори не будет рассматривать «Динамо» и нынешнюю УПЛ как предел карьерных мечтаний. Он приедет сюда на несколько лет максимум с целью дальше обязательно продвинуться в одну из качественных лиг Европы. И договориться с ним, где-то надавить, где-то переломать, где-то «позолотить ручку» руководству клуба будет куда сложнее – иностранцы люди более раскованные и умеют общаться с боссами на равных, когда дело заходит об их дальнейшей карьере.

Вопреки сложившимся у нас взглядам, любой современной команде, претендующей на топ-уровень, каждые два-три года нужны грамотные и точечные кадровые изменения. Футболистов, показывающих футбол высокого уровня, нужно отпускать развиваться дальше (или же – искать новую мотивацию), а на их место звать других, все еще «голодных» до выступлений в турнирах, которые им может предложить «Динамо». Кадровый застой – это путь в никуда. И это прекрасно осознают даже в таких грандах как «Манчестер Сити»…

Другой вопрос, что в «Динамо» в последние годы катастрофически разучились искать и работать с иностранцами. То привезут какого-то бразильца, чей рост уже в Киеве внезапно не устроит главного тренера, то доверяться агентским басням и подпишут исполнителя а-ля Бенито или Диалло…

Конечно, после такого количества провалов с легионерами руководству клуба куда проще придумать банальную версию для окружающих, почему «Динамо» перестало покупать иностранцев – мол, те просто не хотят ехать в охваченную войной Украину. Но ведь ЛНЗ как-то сумел найти и подписать Мухаррема Яшари, правда? А «Карпаты» как-то отыскали и уговорили приехать к ним Бруниньо и Жана Педросо, не так ли? Да и другим клубам удается оформлять контракты с легионерами весьма пристойного уровня: «Александрии» – с тем же Хуаном Альвиной Безеррой (ныне уже проданным в Африку) или Теди Царой, «Заре» – с Джорданом или Мичином, «Колосу» – с Ррапаем…

Очевидно, дело не в нежелании легионеров ехать в Киев, а в подходе, который избрали в клубе. Делать ставку на украинцев и воспитанников своей академии в принципе дешевле и на внутренней арене менее рискованно, так как кто его знает, какой еще «аннекс» может в тот или иной момент выдумать ФИФА. Но здесь и заключается вопрос выбора приоритетов – если «Динамо» хочет довольствоваться титулами на внутренней арене, то это одно, но если клуб реально нацелен бороться за свое имя в еврокубках, то без по-настоящему здоровой конкуренции никак не обойтись, и крайне странно, что Шовковскому потребовалось вылететь от «Пафоса», чтобы наконец-то заговорить об этом во всеуслышание.

И еще один момент: нынешний рейтинг украинской ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА уже не позволяет нашему чемпиону, к чему в «Динамо» и «Шахтере», видимо, даже успели привыкнуть, сразу проходить в основную сетку Лиги чемпионов. А это – десятки миллионов евро гарантированного дохода, даже без учета качества выступлений в самом турнире. Поэтому нынешнее «золото» УПЛ глобально, кроме возможности добавить очередную «звездочку» к эмблеме на футболках, ничего владельцам «Динамо» уже не дает… Чтобы ситуация изменилась, нужно менять и подход к делу: инвестировать в профессионалов, работать с зарекомендовавшими себя скаутами и агентами, отказываться от схем, которые годами не приносили клубу ничего, кроме проблем, как в ситуациях с Жерсоном Родригешем или Владиславом Супрягой…

Да, Игорь Суркис, конечно, может сейчас «спустить всех собак» на Шовковского, отправив главного тренера в отставку. Но глобально это вряд ли изменит ситуацию. «Динамо» реально нужно пересматривать свои укоренившиеся принципы и взгляды, и пробовать работать по-новому. Не факт, что сразу будет получаться, но ведь и прежние методы довели до того, что киевлян легко проходят уже даже киприоты, в составе которых местных игроков меньше, чем в «Динамо» иностранцев за пару последних лет…

Динамо Киев статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergei2112
Какие могут быть легионеры в Динамо,если у Суркиса прблема с деньгами,
Если раньше,в 90-х,когда доступ к государственной кормушке был безграничный и особо не надо было думать,как нужно правильно и с умом подходить к таким вопросам как управление и развитие клуба,
Как говорится в пословице-деньги решают все,да еще при этом хозяин клуба вдобавок руководит Федерацией футбола Украины и в исполкоме УЕФА заседает 
Тут и на судей можно надавить при случае и неугодных с дороги убрать,если мешают,
Плюс Лобановский вернулся да и многие игроки того состава получали футбольное образовние еще от тренеров советской закалки
Ну а теперь,когда бабло заканчивается,а ума не нажили ,можно рассказывать всякие басни-что и еврокубки не в приоритете,как в прошлом году
Или что легионеры к нам в клуб не едут,потому что война идет в стране
Так и не поедут потому что работать с ними в клубе никто не умеет,
А своих отпустить за бугор не получится,потому что из рабства так просто уйти не получится
Ответить
+2
DK02
Головне, що з тренером в Динамо проблем немає.
Ответить
+2
pas2012
А в Лобановського було супер багато легіонерів коли Динамо Київ доходило до півфіналу Ліги чемпіонів?!!!Кожному тренеру потрібно починати з себе, і Шовковський замість вимагати і критикувати свою команду і гравців, хай розбиреться в своїх помилках!
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
mastorent
проще на сашо всё списать и волать ганьба, запивая мэдовэ мыкулынэнське
Ответить
+1
Муґунот Уух
Невже це ще після минулорічних програшів у єврокубках не було зрозуміло?
Ответить
+1
kotofej1964
Все правильно сказал. И начать поиск усиления нужно с тренера..
Ответить
+1
AK.228
Ждём…
Получают транш от трансфера Забарного
Платят налоги на прибыль 
Останется миллионов 7 
Вполне должно хватить на пару квалифицированых игроков 
Ответить
+1
mastorent
в статье то, о чём я уже раз 100 писал. а сельские патриотичные рагули патриотично минусовали. без легионеров мы ноль - кипр и даже андорра это уже показали. не тешьте себя иллюзиями. новые ярмолы, коноплянки и ротани появляются только в компании с более-менее приличными легионерами, при конкуренции. иначе - отечественное болото, как оно везде и во всём у нас.
Ответить
0
Hulivud
Якщо команда не біжить, то легіонери не витягнуть на собі. Вчора кіпріоти оббігали захист ДК як стоячих. З такими швидкостями та постійними пасами на воротаря у Європі ловити нічого, крім повної сітки м*ячів...
Ответить
0
George Abuladze
Дивлюсь на Шовковського і бачу Михайличенка,невже Суркіс не розуміє що Сашо заслабкий тренер для Динамо?
Ответить
0
Remark
Ну чесно, можливо я і не правий, але склад у Динамо для проходження Пафоса та виступу в УПЛ нормальна, навіть з тих футболістів, що є наразі в обіймі.
Для вдалого виступу в ЛЧ так, треба підсилюватися. Але щоб проходити Пафос, то можна б було і з цими футболістами.
Навіщо Бущана продали? Взагалі не зрозуміло. Нещерет дирка ще та. Десь можливо треба ще захист підлатати, а так … у відборах можна грати.
Просто більшість після золота ЧУ подумали, що тепер в житті все досягли.
А щоб так не було, і таких думок, то тренеру треба працювати і над психологією гравців.
Ответить
0
