СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда украинский футбол начнет развиваться. Функционер заявил, что нужно дождаться окончания войны.

«Когда закончится война, футбол будет развиваться семимильными шагами. У нас много талантливой молодежи, кроме того, будут приезжать легионеры. Мы будем приглашать качественных легионеров.

У них не будет страха играть в нашей стране, стадионы будут заполнены, зрители будут гнать свои команды вперед. Это будет совсем другой футбол, такой, как был до войны», – сказал Суркис.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.