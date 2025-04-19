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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 09:57 |
1709
8

СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»

Президент «Динамо» рассказал, когда украинский футбол выйдет на новый уровень

19 апреля 2025, 09:57 |
1709
8
СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда украинский футбол начнет развиваться. Функционер заявил, что нужно дождаться окончания войны.

«Когда закончится война, футбол будет развиваться семимильными шагами. У нас много талантливой молодежи, кроме того, будут приезжать легионеры. Мы будем приглашать качественных легионеров.

У них не будет страха играть в нашей стране, стадионы будут заполнены, зрители будут гнать свои команды вперед. Это будет совсем другой футбол, такой, как был до войны», – сказал Суркис.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Игорь Суркис Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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ФК Шахрай
Не беріть приклад з ФК ЗАЛУПА (Донецьк), там досі витрачені бабки відбити не можуть за бразильських гастрабайтерів , Полісся не дасть збрехати.
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+2
WolfofDK
Коли я прочитав "
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0
Микола Унгурян
якщо є талановита молодь, то чому зараз не грають? Хіба війна заважає ДК зараз залучати свою молодь? 
ну а щодо трансферів та легіонерів - то чомусь, на жаль, в ДК немає позитивних прикладів, може спочатку варто селекційну службу змінити? 
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0
contr
Жлоб-мрійник із Монако 😫
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-1
umnuy2
мокнул в гимно украинских ногомячистов))) Честно говоря я думал когда началась война и стало понятно что у нас уровень сильно упадёт -ожидал что чемп станет более атакующий интересный много голов как Белтгия Голландия.Но нет - болото неинтересное с автобусами.
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-1
u6464u
УПЛ дно бездонне, тут і корупція і не професіоналізм і відсутність майстерності ,взагалі жах, воно таке нікому непотрібне , хіба що Суркісу та йому подібним патріотам.
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-3
George Abuladze
У Блохіна і Реброва було багато топових легіонерів, а результат був? Потрібен хороший тренер, а не серця і різні пенсіонери, типу Луческу
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-4
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