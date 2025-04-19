СУРКИС: «Зрители приходят смотреть футбол, а не на автобус в защите»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от домашнего матча с киевской «Оболонью» и прокомментировал уверенную победу «бело-синих» со счетом 3:0:

– Матч получился очень тяжелым, потому что «Оболонь» ставит перед собой задачу остаться в Премьер-лиге, так же как мы ставим задачу выиграть чемпионат. У соперника очень грамотный тренер, который очень хорошо подготовил команду к этой игре. Я думаю, наши ребята с первых минут не ожидали, что будет такая игра: борьба один в один, хорошие выходы из обороны в атаку. Одним словом, была очень насыщенная игра.

Ярмоленко сделал свое дело, забив первый мяч, после чего стало значительно легче. Обычно с такими командами всегда становится легче после того, как они пропускают. Я доволен тем, что мы взяли три очка и движемся дальше к своей цели.

– Андрей Ярмоленко уже в третьем матче подряд забивает в конце первого тайма...

– Это мастерство и стабильность нашего ключевого игрока. Тому, что умеют делать на футбольном поле такие мастера, как Ярмоленко, Буяльский, должны учиться многие футболисты, в том числе и хладнокровию. Они являются примером того, как нужно делать все, чтобы команда добивалась результата.

– «Динамо» сумело оставить свои ворота «сухими», но у «Оболони» было много хороших моментов, чтобы отличиться…

– Я люблю такие матчи, когда команда соперника играет не только на оборону, но и на атаку. Зрители приходят на стадион, чтобы увидеть игру, а не как одна из команд «автобусом» из одиннадцати футболистов стоит в своей штрафной. «Оболонь» играла в тот футбол, который исповедует ее тренер. Повторюсь, сам футбол мне очень понравился.

В целом, могу сказать, что, когда закончится война, футбол будет развиваться семимильными шагами. У нас много талантливой молодежи, кроме того, будут приезжать легионеры. Мы будем приглашать качественных легионеров. У них уже не будет страха играть в нашей стране, стадионы будут заполняться, зрители будут гнать свои команды вперед. Это будет совсем другой футбол – такой, каким он был до войны.

– На следующей неделе у «Динамо» два важных матча – с «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины и против «Шахтера» в чемпионате. Чего от них ожидаете?

– Мы будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Но выигрывать хотят все команды. Будем показывать ту игру, которую сможем показать на данный момент в конкретной игре.

– «Буковина» – команда Первой лиги. Считаете ли вы ее присутствие в полуфинале сенсацией?

– Мы должны очень серьезно настраиваться на «Буковину», потому что им нечего терять – они прыгнули выше головы. Это будет очень тяжелая игра, но надеюсь, что мы все-таки попадем в финал.