ШОВКОВСКИЙ: «Иногда кажется, что это было в другой галактике»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после победного киевского дерби в 25-м туре УПЛ против «Оболони» (3:0).

– Почему вашей команде так тяжело дался первый тайм? Это «Оболонь» так хорошо играла или причина в других факторах – психологическое давление, нагрузка?

– Прежде всего, поздравляю болельщиков с важной победой! Будем откровенны – счет не отражает порядок действий на футбольном поле. Когда мы разбирали игру команды «Оболонь», делали акценты на взаимодействиях и перемещении игроков, и в этом плане мы должны были играть более организованно, в первую очередь в тех фазах, когда мы контролировали мяч.

А когда теряли – должны были правильно располагаться на футбольном поле. В этом плане было недоработано, и, как следствие, мы давали возможность сопернику выходить в стремительные контратаки и могли пропустить в начале игры. Будем откровенны – соперник создал нам определенные проблемы.

Хорошо, что сработала заготовка при организации штрафного удара. Эта домашняя заготовка повлияла на наши действия. В перерыве мы сделали некоторые замечания игрокам, спокойнее контролировали игру, и второй гол снял давление. Мы смотрим другие чемпионаты, видим, какие там непростые матчи, в том числе для фаворитов. Последние матчи влияют на положение в турнирной таблице, и для нас было очень важно победить.

Результатом я доволен, а к качеству игры у меня есть вопросы.

– На сколько матчей дисквалифицирован Денис Попов?

– Насколько я понимаю регламент, прямая красная карточка за фол последней надежды – это одна игра дисквалификации.

– Во время карьеры игрока вы не раз играли против Сергея Шищенко. Сейчас вы встретились уже в качестве тренеров. Когда вам было легче?

– Мы встречаемся уже не впервые как коллеги по тренерскому цеху. У него есть очень интересные наработки. Хочу пожелать ему реализовывать те замыслы, которые у него есть. А когда было легче… Сейчас я уже даже не помню, как оно было, когда я был игроком. Это уже прошлая история, иногда кажется, что это было в какой-то другой галактике.