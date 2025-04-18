Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь
Премьер-лига
Динамо Киев
18.04.2025 18:00 – FT 3 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:30
2647
158

Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь

Команда Шовковского дважды одолела каждого соперника в пределах родного города в этом сезоне

18 апреля 2025, 19:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:30
2647
158
Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь
ФК Динамо

В Киеве состоялось противостояние 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» и «Оболонь». «Пивовары» в предыдущих двух поединках одержали победы и поправили свое турнирное положение, покинув зону переходных матчей. Но продлить удачную серию команде Сергея Шищенко, было очень непросто, ведь они встречались с лидером чемпионата, который стремительно приближается к чемпионству. Отметим появление в стартовом составе «Динамо» Кабаева и Ярмоленко, которые имели в своем пассиве по три желтые карточки и находились под угрозой дисквалификации на матч следующего тура против «Шахтера».

В начале поединка хозяева поля взяли мяч под контроль и оказывали давление на соперников интенсивным прессингом. Но первый опасный момент неожиданно организовали «пивовары». Нещерет среагировал на удар Бычека из-за пределов штрафной, но отбил мяч в сторону Ильина, который не попал в ворота. Гости организованно защищались и при этом не забывали проводить контратаки. Одна из них завершилась ударом Стасюка, который совсем немного не попал в дальний угол.

Динамовцы владели территориальным преимуществом, но долго не могли обострить ситуацию у штрафной соперников. Наконец, это удалось сделать Ярмоленко, который финтами раскачал Грушу и пробил под перекладину. Марченко сыграл надежно в этом эпизоде.

«Бело-синие» попытались увеличить давление, но остроты создавали по-прежнему мало. На подмогу «Динамо» пришло стандартное положение: после розыгрыша штрафного Ярмоленко эффектным ударом отправил мяч в ворота, забив гол в третьем матче подряд. Кроме того, Ярмоленко забил 113-й гол за «Динамо» в УПЛ, тем самым повторив клубный рекорд, который принадлежал Сергею Реброву.

После перерыва динамовцы продолжили неспешно искать пути к штрафной соперников. «Пивовары» попытались высоко встречать хозяев поля, но «бело-синие» хладнокровно справлялись с давлением гостей. И в таком, можно сказать, эконом-режиме «Динамо» увеличило свое преимущество. Делать это должен был Буяльский, но он из убойной позиции не попал в ворота. А вскоре Приймак в штрафной «Оболони» сбил Ваната, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Форвард «бело-синих» сам реализовал пенальти, закрепившись на первой позиции гонки бомбардиров.

Оказавшись в непростой ситуации, гости смелее начали играть в атаку, а динамовцы получили свободные зоны на половине поля соперников, которые пытались использовать. Окончательно снял вопросы о победителе противостояния Буяльский, который после передачи Герреро отправил мяч под перекладину. Таким образом Буяльский отметил продление контракта с «Динамо», которое состоялось на этой неделе.

«Пивовары» были близки к голу престижа, но после удара Теслюка мяч попал в штангу. А в компенсированное время Нещерет продемонстрировал реакцию после удара головой Близниченко с близкого расстояния.

«Динамо» одержало уверенную победу и в следующем туре сыграет принципиальный матч против «Шахтера», перед которым «бело-синие» в полуфинале Кубка Украины встретятся с «Буковиной». «Оболонь» через неделю будет принимать «Карпаты».

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Герреро – 6,5, Волошин – 6,0, Пихаленок – 6,0, Рубчинский – 6,0, Лучкевич – б/о.

«Оболонь» (замены): Теслюк – 6,0, Близниченко – 6,0, Мороз – 6,0, Слободян – 6,0, Мединський – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Оболонь» - 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльский, 67

Предупреждения: Дубинчак, 16, Ванат, 57, Рубчинский, 90+3 – Ильин, 29

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Шапаренко (Рубчинский, 71), Михайленко – Кабаев (Волошин, 64), Буяльский (Пихаленок, 70), Ярмоленко (Герреро, 64) – Ванат (Лучкевич, 81).

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Витенчук (Мороз, 63), Курко (Слободян, 63), Груша (Мединский, 77) – Бичек (Близниченко, 64), Устименко (Теслюк, 46).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 13 (6) – 12 (2)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

По теме:
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Карпаты – Рух. Текстовая трансляция матча
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Трудно проходить оборону с пятью защитниками»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 апреля 2025, 15:45 51
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевское дерби с явным фаворитом

«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Бокс | 18 апреля 2025, 07:48 7
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру

Кабайел хочет боя с украинским боксером

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18.04.2025, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Футбол | 18.04.2025, 19:30
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Футбол | 18.04.2025, 09:21
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Комментарии 159
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D1927K
Вітаю вболівальників найкращого клубу України з перемогою.
Чепіонство ще ближче 
Ответить
+16
Airwolf77
Впевнена перемога чемпіона 
Ответить
+15
Pavel_i_C0
Дивно, що на фото не Сундуков
Ответить
+14
Показать Скрыть 4 ответа
Умник
Ще раз, з перемогою дуже важливою.
І ще раз шановне упл тв. Подумайте тричі кому ви довіряєте матчі Динамо коментувати.
Хотя мне понравилось когда человек ищет к чему бы придолбаться даже в ситуации когда клуб который ты ненавидишь выигрывает 3:0.
Это забавно.))))
Ответить
+13
Показать Скрыть 10 ответов
DK2025
Теперь жду победу Полесья над пгт Счастливое. С нетерпением. А Динамо с заслуженной победой. И мне очень понравился Михавко, растет на глазах. Было бы здорово, если бы из сборной убрали бревно матвиенко, и я увидел пару беков Забарный и Михавко. 
Ответить
+10
Saar
Ярмоленко , після розіграного штрафного, красивий гол забив!  
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Кстати сегодня Ванат побил свой личный рекорд по голам в одном сезоне УПЛ  , а ещё есть 5 матчей 
Ответить
+10
Перець
Всіх  з перемогою, приємно дивує стабільністю в воротах Нещерет так тримати
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Спорт Юа, скудненький заголовок  
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ну молодц, впевнена перемога. Ярмола, Буяльський красиві голи забили! Герреро спочатку нормально так гольову віддав, а потім все запоров, що мав. Трішки розслабитися після 3-0, і відразу пішли пару моментів у Оболоні. Добре що Тимчик вже відновився. З перемогою!
Ответить
+8
Pavel_i_C0
Недовго залишилось чекати, коли можна буде купити футболку Динамо Київ з трьома зірками
Ответить
+8
Перець
Квантум з бутилки зліз ?
Ответить
+7
Remark
Ще одна чемпіонська гра!
П.С. Бажаю завтра успіху Колосу проти команди з села Щасливе.
Ответить
+7
Airwolf77
Что-то Апепа резко постарел и облысел 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Я в списку Дмитра Без'яйка на першому місці!! Краща оцінка для мене.
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Не було можливості подивитись матч.
Шановне Панство, як гра?)
Ответить
+6
Показать Скрыть 7 ответов
sania
Дмитрику,ти чудово придумав. Хто розумніший - в ігнор. А на фоні Дврявих, Сісько-Пісткотрясів, Отаманів і т.п ти виглядаєш проффесором (майже як януковоч)
Ответить
+5
Pavel_i_C0
Східняки палають... Сподіваємось, що Ковалівка завтра їх доб'є, щоб вже не мучались, та змирились з третім місцем 
Ответить
+4
PUMA
Дима пошел козырями , пошел папе жаловаться 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Ukraine
Ukraine
18.04.2025 20:09
В наступному турі все стане на своє місце))
Дебил, конечно станет Дебилу отаману(отсосити) прийдеться поменять 90% текста со своих методичек. Будете всем табуном новые придумывать 
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 11
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
17.04.2025, 18:20 9
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем