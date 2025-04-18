Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь

В Киеве состоялось противостояние 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» и «Оболонь». «Пивовары» в предыдущих двух поединках одержали победы и поправили свое турнирное положение, покинув зону переходных матчей. Но продлить удачную серию команде Сергея Шищенко, было очень непросто, ведь они встречались с лидером чемпионата, который стремительно приближается к чемпионству. Отметим появление в стартовом составе «Динамо» Кабаева и Ярмоленко, которые имели в своем пассиве по три желтые карточки и находились под угрозой дисквалификации на матч следующего тура против «Шахтера».

В начале поединка хозяева поля взяли мяч под контроль и оказывали давление на соперников интенсивным прессингом. Но первый опасный момент неожиданно организовали «пивовары». Нещерет среагировал на удар Бычека из-за пределов штрафной, но отбил мяч в сторону Ильина, который не попал в ворота. Гости организованно защищались и при этом не забывали проводить контратаки. Одна из них завершилась ударом Стасюка, который совсем немного не попал в дальний угол.

Динамовцы владели территориальным преимуществом, но долго не могли обострить ситуацию у штрафной соперников. Наконец, это удалось сделать Ярмоленко, который финтами раскачал Грушу и пробил под перекладину. Марченко сыграл надежно в этом эпизоде.

«Бело-синие» попытались увеличить давление, но остроты создавали по-прежнему мало. На подмогу «Динамо» пришло стандартное положение: после розыгрыша штрафного Ярмоленко эффектным ударом отправил мяч в ворота, забив гол в третьем матче подряд. Кроме того, Ярмоленко забил 113-й гол за «Динамо» в УПЛ, тем самым повторив клубный рекорд, который принадлежал Сергею Реброву.

После перерыва динамовцы продолжили неспешно искать пути к штрафной соперников. «Пивовары» попытались высоко встречать хозяев поля, но «бело-синие» хладнокровно справлялись с давлением гостей. И в таком, можно сказать, эконом-режиме «Динамо» увеличило свое преимущество. Делать это должен был Буяльский, но он из убойной позиции не попал в ворота. А вскоре Приймак в штрафной «Оболони» сбил Ваната, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Форвард «бело-синих» сам реализовал пенальти, закрепившись на первой позиции гонки бомбардиров.

Оказавшись в непростой ситуации, гости смелее начали играть в атаку, а динамовцы получили свободные зоны на половине поля соперников, которые пытались использовать. Окончательно снял вопросы о победителе противостояния Буяльский, который после передачи Герреро отправил мяч под перекладину. Таким образом Буяльский отметил продление контракта с «Динамо», которое состоялось на этой неделе.

«Пивовары» были близки к голу престижа, но после удара Теслюка мяч попал в штангу. А в компенсированное время Нещерет продемонстрировал реакцию после удара головой Близниченко с близкого расстояния.

«Динамо» одержало уверенную победу и в следующем туре сыграет принципиальный матч против «Шахтера», перед которым «бело-синие» в полуфинале Кубка Украины встретятся с «Буковиной». «Оболонь» через неделю будет принимать «Карпаты».

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Герреро – 6,5, Волошин – 6,0, Пихаленок – 6,0, Рубчинский – 6,0, Лучкевич – б/о.

«Оболонь» (замены): Теслюк – 6,0, Близниченко – 6,0, Мороз – 6,0, Слободян – 6,0, Мединський – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Оболонь» - 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльский, 67

Предупреждения: Дубинчак, 16, Ванат, 57, Рубчинский, 90+3 – Ильин, 29

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Шапаренко (Рубчинский, 71), Михайленко – Кабаев (Волошин, 64), Буяльский (Пихаленок, 70), Ярмоленко (Герреро, 64) – Ванат (Лучкевич, 81).

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Витенчук (Мороз, 63), Курко (Слободян, 63), Груша (Мединский, 77) – Бичек (Близниченко, 64), Устименко (Теслюк, 46).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 13 (6) – 12 (2)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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