Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
18.04.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 02:41 |
38
0

Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

18 апреля 2025, 02:41 |
38
0
Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 18-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевские «Динамо» и «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского выходит на финишную прямую в чемпионской гонке, и за тур до Классического против «Шахтера» проведет столичное дерби против «Оболони». Казалось бы, коллектив Сергея Шищенко борется за выживание, но уже два тура кряду «пивовары» побеждают, поэтому на противоположной стороне турнирной таблицы на этот факт должны обратить внимание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
18 апреля 2025 -
18:00
Оболонь
Фора Динамо «-1.5» 1.83 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки
Будет аншлаг? Известно, сколько билетов продано на матч Буковина – Динамо
Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17 апреля 2025, 19:24 10
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»

Вацко удивляется ситуацией с инфраструктурой

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 08:27 8
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ

Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.04.2025, 02:10
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем