В пятницу, 18-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевские «Динамо» и «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского выходит на финишную прямую в чемпионской гонке, и за тур до Классического против «Шахтера» проведет столичное дерби против «Оболони». Казалось бы, коллектив Сергея Шищенко борется за выживание, но уже два тура кряду «пивовары» побеждают, поэтому на противоположной стороне турнирной таблицы на этот факт должны обратить внимание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Оболонь Фора Динамо «-1.5» 1.83 Сделать ставку

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