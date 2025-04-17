Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 17:23 |
218
0

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевское дерби с явным фаворитом

17 апреля 2025, 17:23 |
218
0
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 18-го апреля, в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится киевское дерби, в котором встретятся «Динамо» и «Оболонь». «Бело-синие» лидируют в турнирной таблице и ведут борьбу за чемпионство, а «пивовары» отстаивают свое место в УПЛ.

Динамо

«Бело-синие» возглавляют турнирную таблицу чемпионата и стремятся завоевать чемпионский титул, который последний раз брали еще в 2021-м году. Киевляне имеют шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем («Александрия»). В прошлом туре «Динамо» в гостевом поединке обыграло «Кривбасс» со счетом 2:0, и эта победа стала четвертой подряд без пропущенных голов для «бело-синих». В Кривом Роге уверенную игру продемонстрировал Руслан Нещерет, который после ухода Георгия Бущана стал основным голкипером киевской команды. В матче против «Кривбасса» Нещерет установил личный рекорд по количеству сейвов в УПЛ.

«Динамо» удерживает беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывает 26 матчей (20 побед и 6 ничьих). Предыдущее поражение киевляне потерпели в мае прошлого года, уступив «Шахтеру», и оно остается единственным для Александра Шовковского в украинском чемпионате. В прошлом туре свой 200-й матч в составе «бело-синих» провел Николай Шапаренко, а Андрей Ярмоленко забил 200-й гол в украинской карьере (112 – в УПЛ, 19 – в Кубке Украины, 23 – в еврокубках, 46 – за национальную сборную). Отметим и очередной результативный удар Ваната, который возглавляет гонку бомбардиров УПЛ.

На этой неделе киевский клуб продлил контракт с полузащитником Виталием Буяльским. В предстоящем поединке с «пивоварами» «бело-синим» не сможет помочь защитник Денис Попов, получивший красную карточку в Кривом Роге. Также из-за перебора желтых карточек в пятницу не сыграет Владимир Бражко.

Оболонь

«Пивовары» благодаря победам в двух предыдущих встречах несколько поправили свое турнирное положение, покинув зону переходных матчей. При этом «Оболонь» сумела обыграть двух конкурентов в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Но свою основную задачу киевляне, конечно еще не выполнили. «Чувствуем легкое, так скажем, облегчение, но это не исправляет ту ситуацию, где мы сейчас находимся. Нам нужно дальше и дальше прогрессировать и добывать победы в каждой игре. Дальше «Динамо» у нас – будет весело», - отметил полузащитник «Оболони» Константин Бычек.

В прошлом туре киевляне обыграли «Черноморец» благодаря курьезному автоголу голкипера Аниагбосо. В этом матче киевляне могли увеличить свое преимущество, не использовав несколько хороших моментов, а капитан команды Черненко не реализовал пенальти. Правда, в конце встречи «Оболонь» едва не упустила победу, когда мяч попал в перекладину после удара Янакова. Отметим, что две подряд победы киевляне одержали впервые в текущем чемпионате.

«Оболонь» испытывает немало проблем с завершением атак. После 24-х матчей у киевлян всего 14 результативных ударов, и хуже показатель в текущем сезоне имеет только «Левый Берег». Нет у «пивоваров» и ярко выраженного бомбардира. «Пивовары» всего трижды в нынешнем чемпионате забивали более гола за матч, а последний раз такое происходило в декабре прошлого года. Безничейная серия «Оболони» в УПЛ длится 5 игр (2 победы и 3 поражения), что является повторением клубного рекорда.

Статистика встреч

Команды ранее провели шесть очных дуэлей, в которых пять побед одержало «Динамо» и один раз успех отпраздновали «пивовары». Единственная победа «Оболони» была зафиксирована в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2023/2024, когда «пивовары» сенсационно выбили «бело-синих» из турнира. В первом круге текущего чемпионата подопечные Шовковского разгромили «Оболонь» со счетом 5:1.

Прогноз на противостояние

«Оболонь» способна на сюрпризы, но вряд ли «пивовары» окажут серьезное сопротивление в киевском дерби. «Динамо» идет за чемпионством и оступаться в поединке с одним из аутсайдеров не намерено. Поэтому ставка на фору «Динамо» «-1.5» должна себя оправдать.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

«Оболонь»: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Грысьо, Курко, Бычек, Черненко, Груша, Ильин, Устименко.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
18 апреля 2025 -
18:00
Оболонь
Фора Динамо «-1.5» 1.83 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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