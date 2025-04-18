Динамо – Оболонь – 3:0. Чемпионский шаг. Видео голов и обзор матча

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды "Динамо" и "Оболонь".

Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.

Позже игроки «Оболони» упустили несколько хороших моментов у ворот Нещерета.

В конце первого тайма Андрей Ярмоленко нанес точный удар из-за пределов штрафной 1:0.

В начале второго тайма «динамовцы» завоевали право на пенальти. К отметке подошел Владислав Ванат и удвоил преимущество.

А на 67-й минуте свой гол забил Виталий Буяльский, недавно продливший контракт с клубом.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0

Голы: Ярмоленко, 40, Ванат, 55 (пенальти), Буяльский, 67

Видео голов и обзор матча

Гол Ярмоленка. 1:0

Гол Ваната. 2:0

Гол Буяльского. 3:0