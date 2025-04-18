Динамо – Оболонь – 3:0. Чемпионский шаг. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 25-го тура УПЛ
18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды "Динамо" и "Оболонь".
Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.
Позже игроки «Оболони» упустили несколько хороших моментов у ворот Нещерета.
В конце первого тайма Андрей Ярмоленко нанес точный удар из-за пределов штрафной 1:0.
В начале второго тайма «динамовцы» завоевали право на пенальти. К отметке подошел Владислав Ванат и удвоил преимущество.
А на 67-й минуте свой гол забил Виталий Буяльский, недавно продливший контракт с клубом.
УПЛ. 25-й тур. 18 апреля
Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0
Голы: Ярмоленко, 40, Ванат, 55 (пенальти), Буяльский, 67
Видео голов и обзор матча
Гол Ярмоленка. 1:0
Гол Ваната. 2:0
Гол Буяльского. 3:0
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