Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 18:58 | Обновлено 11 августа 2025, 18:59
732
6

Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко

Киевляне оценили игрока в 25 миллионов евро

11 августа 2025, 18:58 | Обновлено 11 августа 2025, 18:59
732
6
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо Киев ответило Марселю на предложение о трансфере центрального защитника Тараса Михавко.

Французский клуб давал за игрока 15 миллионов евро, тогда как президент киевлян Игорь Суркис запросил 25 миллионов евро. На этом Марсель вышел из переговоров.

Сообщается, что интерес к Михавко лично проявлял наставник Роберто Де Дзерби.

Стоит сказать, что Суркис ранее вообще отрицал, что Марсель интересовался перспективным защитником.

По теме:
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
Виктор Вацко Динамо Киев Тарас Михавко Марсель трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Бокс | 11 августа 2025, 04:36 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»

Турки мечтает организовать бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.08.2025, 16:00
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 11.08.2025, 18:21
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
За Ваната уже получили?
Ответить
+1
umnuy2
сколько душ загубил---от леоненко с милей до бражка
Ответить
0
valerafan1
Потрібно Ігорю Михайловичу подарувати граблі щоб він і надалі на них наступав. Це ж потрібно бути таким туголобим щоб із року в рік не продавати за нормальні гроші своїх посередніх гравців. Є приклади Хорватії, Чехії, Польщі та багато інших, де футболісти  продаються, інші прогресують і  команди заробляють нормальні гроші. А у нас "болото". При таких розкладах у динамівців не буде стимула підвищувати свою майстерність. Прикладів дуже багато, останній - Бражко.
Ответить
0
inoj
Михавко не гірше Забарного, а може навіть і краще
Ответить
0
Andromed
Думаю на даний момент 25 млн це трохи забагато за Михавка
Ответить
0
Leon Killer
А зять наверное около 20?😂
Ответить
0
Популярные новости
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 2
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
10.08.2025, 13:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем