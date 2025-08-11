Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко

По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо Киев ответило Марселю на предложение о трансфере центрального защитника Тараса Михавко.

Французский клуб давал за игрока 15 миллионов евро, тогда как президент киевлян Игорь Суркис запросил 25 миллионов евро. На этом Марсель вышел из переговоров.

Сообщается, что интерес к Михавко лично проявлял наставник Роберто Де Дзерби.

Стоит сказать, что Суркис ранее вообще отрицал, что Марсель интересовался перспективным защитником.