Украина. Премьер лига11 августа 2025, 18:58 | Обновлено 11 августа 2025, 18:59
732
6
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Киевляне оценили игрока в 25 миллионов евро
По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо Киев ответило Марселю на предложение о трансфере центрального защитника Тараса Михавко.
Французский клуб давал за игрока 15 миллионов евро, тогда как президент киевлян Игорь Суркис запросил 25 миллионов евро. На этом Марсель вышел из переговоров.
Сообщается, что интерес к Михавко лично проявлял наставник Роберто Де Дзерби.
Стоит сказать, что Суркис ранее вообще отрицал, что Марсель интересовался перспективным защитником.
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
За Ваната уже получили?
сколько душ загубил---от леоненко с милей до бражка
Потрібно Ігорю Михайловичу подарувати граблі щоб він і надалі на них наступав. Це ж потрібно бути таким туголобим щоб із року в рік не продавати за нормальні гроші своїх посередніх гравців. Є приклади Хорватії, Чехії, Польщі та багато інших, де футболісти продаються, інші прогресують і команди заробляють нормальні гроші. А у нас "болото". При таких розкладах у динамівців не буде стимула підвищувати свою майстерність. Прикладів дуже багато, останній - Бражко.
Михавко не гірше Забарного, а може навіть і краще
Думаю на даний момент 25 млн це трохи забагато за Михавка
А зять наверное около 20?😂
