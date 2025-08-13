Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
13 августа 2025, 09:48
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд

Игорь Суркис будет советоваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко

Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» может уволить главного тренера команды Александра Шовковского, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, в ближайшее время президент столичного клуба Игорь Суркис проведет консультации с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко, чтобы посоветоваться и понять, стоит ли увольнять тренера.

Отмечается, что причиной потенциального увольнения является вылет команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:3 по сумме двух матчей). Дело в том, что выход в основной этап ЛЧ был одной из задач, которые стояли перед тренером.

При этом «Динамо» выиграло 2 стартовых матча УПЛ 2025/26 и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

По теме:
«Мы никого не боимся». Реакция капитана Пафоса на проход Динамо в ЛЧ
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Генменеджер Пафоса: «Динамо над нами смеялось, но мы показали, кто лучший»
Игорь Суркис Леонид Буряк Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Комментарии 13
2112
Все діло в гравцях. Вони просто лениві. Треба прив'язати зарплату до результату і все буде норм.
Ответить
+4
Alex86 1
А то по киприотам еще не понятно 
Ответить
+3
New Zealander
А Суркіс почав думати про звільнення САШО не через вліт Кіпріотам, а через те що вчора на пресусі він заікнувся про те що потрібне підсилення на кожну позицію. На кожну тобто якщо навіть взяти 11 Лонвейків, то це 16,5 мільйонів. А умовні Лонвейки, як показала практика, команду не підсилять, треба брати хоча б 11 Чече чи Чеч, а це вже 60 мільйонів. Чечі як відомо теж не підсилять команду. Та й потім такі гроші Суркіс якби вони в нього були то краще б витратив на казіно. Але в ДК ніколи не додумаються змінити скаутів і селекційну службу (які роками підкидали Суркісу "Кахімів Перісів") та запрошувати недорогих але якісних виконавців. Пафос наприклад не витрачає більші суми ніж ДК на трансфери і на зарплати. 
Ответить
+2
New Zealander
Справа не лише в коучі. Більш ніж півкоманди треба змінювати. Кілька років не було жодних трасферів, що неприпустимо навіть для клубів української другої ліги. 
Ответить
+2
Leon Killer
Я бы лучше посоветовался с Леоненко и Сабо.Ну можно ещё и с Саленко..
Ответить
+1
Der Gartenzwerg
Сурок ставив завдання пройти в ЛЧ з таким дерев'яним складом? Він вже забув як ця команда глотала від кожного в ЛЄ?
Ответить
+1
Olex68
Интересно девки пляшут . Ярмола и компания сдали игру киприотам , а теперь советует Суркису что сделать с тренером , который выпустил его на поле и которого он подвел по полной . Суркис вообще понимает что он творит . Может стоит Ярмоле объяснить Суркису как толпа баранов с ним во главе так облажалась ?
Ответить
+1
Allegro_Barbaro
Та навіть якщо його й звільнять (але  цього все одно не буде), то призначать чергове серце, за якого продовжиться деградація тих, хто хоча б більш-менш якісь надії подавав
Ответить
+1
Xvalenok03
От возвеличивания до ненависти всего одна команда.
Вот ее и не удалось пройти.
Ответить
+1
Перець
Мілевського тренером ,Алієва помічником
Ответить
0
chak98
Команда не готова - дісципліни,характеру,майстерності,резул
Ответить
0
George Abuladze
Суркіс як завжди виступить скаже що його все влаштовує і звільняти нікого не буде
Ответить
0
Khafre
як можна навіть думати звільнити ЛЕГЕНДУ клубу з нашим динамівським серцем та днк, тим більше варіантів для заміни сердечника в нас немає. Ребров в збірній, Ярмоленко ще грає, Хачереді поїхав в Одесу, Алієв та Міля зосередилися в медіафутболі, хіба Саленко та Леоненко вільні, але це ризикований варіант
Ответить
0
