Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Игорь Суркис будет советоваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко
Киевское «Динамо» может уволить главного тренера команды Александра Шовковского, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
По информации источника, в ближайшее время президент столичного клуба Игорь Суркис проведет консультации с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко, чтобы посоветоваться и понять, стоит ли увольнять тренера.
Отмечается, что причиной потенциального увольнения является вылет команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:3 по сумме двух матчей). Дело в том, что выход в основной этап ЛЧ был одной из задач, которые стояли перед тренером.
При этом «Динамо» выиграло 2 стартовых матча УПЛ 2025/26 и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.
