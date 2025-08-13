Александр ЗИНЧЕНКО: «Это мой худший сезон в карьере. Меня просто не было»

Игрок Арсенала Александр Зинченко признал, что минувший сезон стал для него провальным, однако украинец не имеет претензий к наставнику Микелю Артете.

Зинченко в прошлом чемпионате АПЛ провел 15 матчей, но лишь 5 в стартовом составе.

«Минувший сезон был худшим в моей профессиональной карьере. Меня просто не было в основном составе, если не брать несколько матчей. Игрок, который не играет – он никто. Но я никогда не бегал к тренерам, не жаловался и не задавал им миллионы вопросов. Я могу винить только себя».

«Если не играю – значит, недостаточно хорошо работаю. Я хочу играть в футбол, получать удовольствие и возвращаться домой с улыбкой на лице после матчей», – сказал Зинченко.

По информации СМИ, Александр за год до конца контракта рассматривает как вариант с тем, чтобы остаться в команде еще на сезон, так и возможность трансфера.