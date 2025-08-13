ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 13:34 |
13 августа «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В среду, 13 августа, состоится финал Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и лондонским «Тоттенхэмом».

Встречу примет «Блюэнеджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ни «ПСЖ», ни «Тоттенхэм» никогда не завоевывали Суперкубок УЕФА.

Испанский тренер французского клуба Луис Энрике дал несколько комментариев перед матчем.

ПСЖ Тоттенхэм видео ПСЖ - Тоттенхэм Луис Энрике пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
