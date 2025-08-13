Суперкубок УЕФА13 августа 2025, 13:34 |
142
0
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА
13 августа «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом»
13 августа 2025, 13:34 |
142
0
В среду, 13 августа, состоится финал Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и лондонским «Тоттенхэмом».
Встречу примет «Блюэнеджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ни «ПСЖ», ни «Тоттенхэм» никогда не завоевывали Суперкубок УЕФА.
Испанский тренер французского клуба Луис Энрике дал несколько комментариев перед матчем.
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2025, 07:40 3
Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне
Футбол | 13 августа 2025, 10:30 43
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Футбол | 13.08.2025, 12:55
Другие виды | 12.08.2025, 20:23
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 13:24 19
11.08.2025, 08:44 1
12.08.2025, 22:59 68
12.08.2025, 23:06 4
12.08.2025, 08:42
11.08.2025, 09:12 2
12.08.2025, 00:35 3
11.08.2025, 14:41 6