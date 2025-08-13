В среду, 13 августа, состоится финал Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и лондонским «Тоттенхэмом».

Встречу примет «Блюэнеджи Стэдиум» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ни «ПСЖ», ни «Тоттенхэм» никогда не завоевывали Суперкубок УЕФА.

Испанский тренер французского клуба Луис Энрике дал несколько комментариев перед матчем.

ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА