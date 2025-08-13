Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Лига чемпионов
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ

Специалист считает, что Андрей Ярмоленко усилил бы «Пафос»

Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко хорошо вписался бы в состав «Пафоса», которому киевляне уступили (0:3) в квалификации в Лигу чемпионов.

«Андрей очень хорошо бы вписался в состав Пафоса в этом матче. Почему? Ярмоленко – очень квалифицированный и интеллектуальный игрок, который мог добавить киприотам еще больше обострений.

А так в составе Динамо Ярмоленко оставался одиноким в своих порывах играть с мячом, пытаться обострять игру», – лаконично сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.

COBA
От цікаво, він випиває чи підкурює?
