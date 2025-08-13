Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Специалист считает, что Андрей Ярмоленко усилил бы «Пафос»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко хорошо вписался бы в состав «Пафоса», которому киевляне уступили (0:3) в квалификации в Лигу чемпионов.
«Андрей очень хорошо бы вписался в состав Пафоса в этом матче. Почему? Ярмоленко – очень квалифицированный и интеллектуальный игрок, который мог добавить киприотам еще больше обострений.
А так в составе Динамо Ярмоленко оставался одиноким в своих порывах играть с мячом, пытаться обострять игру», – лаконично сказал Хацкевич.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.
