Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко хорошо вписался бы в состав «Пафоса», которому киевляне уступили (0:3) в квалификации в Лигу чемпионов.

«Андрей очень хорошо бы вписался в состав Пафоса в этом матче. Почему? Ярмоленко – очень квалифицированный и интеллектуальный игрок, который мог добавить киприотам еще больше обострений.

А так в составе Динамо Ярмоленко оставался одиноким в своих порывах играть с мячом, пытаться обострять игру», – лаконично сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.