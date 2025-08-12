Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, чего не хватает столичному клубу для успешного выступления в Лиге чемпионов:

«Я уважаю Ярмоленко, у которого в первом матче был момент, когда он продвинулся внутрь и ударил по воротам. Мог забить, но... Больше ничего продуктивного в его действиях я не увидел. Нужен такой игрок, каким у меня в команде – как в «Динамо», так и в сборной Украины, был Лужный. Он гонял всех по полю. А что Буяльский, что Пихаленок? Одно и то же. Они свободные художники, а им киприоты не давали ничего сделать. Что тут еще сказать?»

Ранее «Динамо» проиграло ответный матч квалификации ЛЧ против «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей) и вылетело в Лигу Европы.