У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.
– Какое звено в «Динамо» вы сейчас считаете самым слабым?
– Нам можно усиливать любое звено. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей.
Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно, – сказал Александр.
Ранее сообщалось, что Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче Лиги чемпионов.
Що заважає цим так званим перспективним вихованцям працювати на тренуваннях і показувати себе на полі? Певно, вони не ті верстви населення, у кого багато проблем. Просто зграя нероб.
А витрати на легіонерів зараз не дуже на часі.
все ще актуально,в для Е.К.вже ми бачили,що слабо.