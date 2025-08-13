У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.

– Какое звено в «Динамо» вы сейчас считаете самым слабым?

– Нам можно усиливать любое звено. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей.

Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно, – сказал Александр.

