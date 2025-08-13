Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок сборной Украины: «За всю историю я такого не помню»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 18:30 |
Экс-игрок сборной Украины: «За всю историю я такого не помню»

Иван Гецко прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Украины: «За всю историю я такого не помню»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко назвал причину вылета киевского «Динамо» из квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса»:

– Как думаете, в чем вообще может заключаться причина фиаско в дуэли с «Пафосом»? Возможно, это связано с тем, что «Динамо» летом ничем не усилилось?

– Здесь дело не в усилении. Прежде всего, уровень игры совсем другой. Во что играют динамовцы? Я пока не понимаю. Одно дело, если бы соперником «Динамо» была какая-то серьезная элитная команда. Тогда поражение можно было бы объяснить тем, что попали на хороший клуб, а динамовцы, мол, только набирают форму и т.д. Но когда мы играем против киприотов и такая команда, как киевское «Динамо», проигрывает им, то трудно что-то сказать. За всю историю я такого не помню. Любой соперник из Кипра – это уровень совсем другого плана. Они играют в квалификации – и этим все сказано.

Ранее Иван Гецко дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

По теме:
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса
Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года
Динамо Киев Иван Гецко Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 383
Футбол
