Экс-игрок сборной Украины: «За всю историю я такого не помню»

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко назвал причину вылета киевского «Динамо» из квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса»:

– Как думаете, в чем вообще может заключаться причина фиаско в дуэли с «Пафосом»? Возможно, это связано с тем, что «Динамо» летом ничем не усилилось?

– Здесь дело не в усилении. Прежде всего, уровень игры совсем другой. Во что играют динамовцы? Я пока не понимаю. Одно дело, если бы соперником «Динамо» была какая-то серьезная элитная команда. Тогда поражение можно было бы объяснить тем, что попали на хороший клуб, а динамовцы, мол, только набирают форму и т.д. Но когда мы играем против киприотов и такая команда, как киевское «Динамо», проигрывает им, то трудно что-то сказать. За всю историю я такого не помню. Любой соперник из Кипра – это уровень совсем другого плана. Они играют в квалификации – и этим все сказано.

