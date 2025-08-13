Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 августа 2025, 12:55
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ

Прогнозируем всю таблицу Премьер-лиги – сможете сверить ее с фактической в мае

13 августа 2025, 12:55
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«МЮ» выиграет АПЛ. Подождите, не закрывайте текст. Это не моя версия развития событий – а интересная статистическая тенденция. Потому что «дьяволы» выигрывают Премьер-лигу каждый раз, когда выходит новая номерная часть компьютерной игры «GTA». Уже 5 таких случаев, первый – еще в прошлом веке, последний – в 2013-м. Шестая часть увидит свет в 2026-м, уже известно, так что все очевидно: «МЮ» снова станет чемпионом... Еще одно доказательство, далеко не первое, что не стоит на все 100% доверять статистике. Даже она не защищена от совершенно безумных совпадений, как это. Титул для «Манчестер Юнайтед» идет сейчас с коэффициентом 26 у букмекера – как совершенно фантастическое событие. И действительно фантастическое, потому что за последние много лет из всех топ-лиг после финиша в последней трети таблицы выигрывал в следующем же сезоне титул только «Лестер».

В этом тексте – более реальные прогнозы на розыгрыш АПЛ 2025/26. Попробую объяснить логику своего выбора, в конце дам свою версию таблицы лиги в мае. Где будут возможность и линия – прикреплю коэффициенты. Конечно, расскажу не обо всех командах, поэтому если хотите почитать о каждой, то вам сюда.

Вулверхэмптон в зоне вылета, кф. 4

Будут прогнозы разного уровня смелости, этот – довольно высокого. Понижение «Бернли» и «Сандерленда» (1.33 и 1.4 соответственно) выглядит неизбежным. Первый имел лучшую оборону ЧШ, а затем продал ее лидеров. Второй едва-едва получил промоушн, а после этого подписал посредственных футболистов и Джаку – мало, с такой плохой стартовой позицией нужно делать больше. «Брентфорд» заменил ушедших лидеров новичками чуть ли не на следующий день после прощания со своими топами – вряд ли команда с шорт-листами на любой случай жизни вылетит. «Вест Хэм» среди лучших по зарплатам, никто в последние годы в АПЛ не понижался с настолько сильным составом. «Фулхэм», «Кристал Пэлас», «Ноттингем» и «Эвертон» имеют свои проблемы, но сохранили тренеров летом и были убедительны весной. Не вылетят.

Ок, тогда осталось только 2 варианта: «Лидс» и «Вулверхэмптон». Первый – новичок. Это уже так себе, потому что последние 6 команд, которые повышались в АПЛ, не могли пережить первый же сезон в дивизионе. Но за несколько десятилетий существования чемпионата такие случаи, чтобы все зашли и сразу ушли, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это скорее исключение, чем правило. И у нас уже 2 исключения подряд. Если играть против тренда – вот сейчас. Частью акций «Лидса» владеет РБ. В названии этих букв пока нет, но идея понятна: бренд хочет полноценно выйти на английский рынок. Потому что, конечно, можно зарабатывать с «Зальцбургом» и «Лейпцигом», но если подсвечивать футболистов в АПЛ, то денег в карманах будет становиться больше быстрее. Поэтому боссы уже сказали, что готовы потратить все, чтобы не вылететь.

Уже инвестировано в улучшения 85 миллионов, до конца трансферного окна, я уверен, будет пробита отметка в 100. Есть интересные футболисты. Например, Гюдмундссон из «Лилля», Стах из «Хоффехайма», Бийол из «Удинезе», Перри из «Лиона». Ни одного трансфера «раскроется когда-нибудь», все могут заиграть прямо здесь и сейчас, потому что уже готовые футболисты. Немного беспокоит фигура Фарке как главного тренера, потому что он довольно ограничен и негибок, но согласитесь, что ограничен и негибок без состава в «Норвиче» и вот теперь в «Лидсе» — это совсем разные вещи. Чем лучше у тебя футболисты, тем больше шансов, что они смогут воплотить твои тренерские идеи в жизнь. Фарке трижды выиграл ЧШ, поэтому его идеи – такие, которые могут работать. Нужны только исполнители. И боссы «Лидса» готовы их дать своему тренеру. Команда имеет хорошие шансы сохранить прописку.

Не в последнюю очередь потому, что ее конкурент – «Вулверхэмптон». Понятно, что этот островок Португалии в Англии – это действительно большой многолетний проект, поэтому выбросить его из АПЛ будет нелегко. Но что, если он сам себя выбросит? Потому что именно этим занимаются «Вулвз» в последнее время. Состав в топ-5 самых дешевых. Звезд в атаке вообще нет. Тренер Перейра до сих пор ничем не запомнился. Без учета тех, кто вылетел, в предыдущем сезоне «Вулверхэмптон» был худшим в лиге по xPTS. То есть плохо играл в футбол. И это с Куньей, который стал лучшим в Европе по реализации своих шансов, забил гораздо больше ожидаемого. А теперь играть без него. «Волки» все еще имеют кадровый ресурс, чтобы бороться в каждом матче, но кем создавать моменты? Можно сыграть вничью много-много раз – и вылететь.

Если что-то пойдет не так, то зимой будут новички, но и «Лидс» ответит своими подписаниями. Пока шансы близки к 50/50. В вылет «волков» поверить легко.

3 команды наберут 80+ очков

Последний раз такое происходило 2 года назад, в крайний сезон Клоппа в «Ливерпуле». Что ж, будет сиквел. Даже те же команды проведут топ-год. Я ожидаю прогресса от «Арсенала» и «Ман Сити». В прошлом году они были менее успешными в АПЛ, чем обычно, поэтому должны исправляться. И имеют для этого все. Например, «канониры» подписали Дьокереша и нескольких футболистов на скамейку запасных. Теперь, в теории, должны чаще выигрывать в ничейных матчах. А именно это – самое важное. Потому что в предыдущем сезоне «Арсенал» имел столько же поражений, как и «Ливерпуль», но на 10 баллов меньше. Потому что мировые. Надо выйти из этого соревнования против определенных середняков и аутсайдеров за статус самой миролюбивой команды дивизиона. Потому что претенденты на титул побеждают. Более длинная скамейка запасных и классический форвард должны помочь.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я несколько скептически отношусь к перезапуску проекта «Ман Сити», признаюсь. Потому что я не уверен на 100%, что обновления – искренние. Может, Пеп просто делает все наоборот с мотивацией «сделаю по-другому, так будет лучше»? Если так – будет трудно. Но даже в таком случае команда может набрать много-много очков в АПЛ. Потому что в год, когда не получилось ничего, набралось 71. А теперь точно будет прогресс. Потому что Рейндерс и Шерки – топ, а еще – долгожданные апгрейды позиций в центре поля. Холанд вряд ли 2 года подряд будет плохо реализовывать шансы, Фоден должен прибавить после посредственного сезона. Плюс, есть новый вратарь, который либо мотивирует Эдерсона играть лучше, либо усилит позицию кипера в «Ман Сити». Прогресс будет. На КЧМ «горожане» уже приятно удивили. То есть у нас есть тизер. Достаточно хороший, чтобы вселить в нас надежду на успешный год в исполнении команды.

Ну и «Ливерпуль» никуда не денется. В предыдущем сезоне идеи Слота сделали команду чемпионом АПЛ – факт. Потому что тот же состав у Клоппа такого же не достиг. Что делал клуб летом? Помогал Слоту углубить его футбол, сделать команду на 100% его. Получилось. Теперь язык не повернется сказать, что это банда Клоппа. Если голландец выиграет теперь, то все вменяемые хейтеры не смогут произнести «на багаже Юргена». Потому что это не так. Керкез и Фримпонг сделают командой другой, это было видно уже в Суперкубке Англии. Да, тогда «Ливерпуль» уступил, но сколько раз мы уже видели в последние годы, как коллектив проигрывает этот финал – а потом проводит топ-год! Главное: сразу забили Фримпонг и Экитике, отдал ассист Вирц. Новички уже готовы приносить пользу. А чемпионство было завоевано даже без них.

Чемпион – Арсенал, кф. 3.25

Наверное, для многих – неожиданный поворот. Потому что все называют фаворитом гонки «Ливерпуль» или «Ман Сити». Понимаю логику большинства, но, на мой взгляд, именно позиции «Арсенала» здесь выглядят наиболее сильными. В первую очередь – из-за конкурентов. Мы не знаем точно, насколько затянется перестройка в Манчестере. Потому что там изменения на уровне философии. Не может быть такого, что Пеп годами был одним – а теперь станет другим и не будет иметь проблем с новым подходом. У него новый ассистент – тот, который работал с Клоппом. Он познает что-то новое. Гений, но даже ему нужно время. Я верю в новичков, но если глупых потерь очков было много в предыдущем сезоне, то полностью их устранить в этом вряд ли удастся. В отношении «Ливерпуля» другое опасение: а не потеряет ли команда баланс? В предыдущем сезоне был удачный микс идей Клоппа и Слота. Теперь это только Арне. Это существенные изменения. Может стать хуже.

Или просто не стать лучше. «Арсеналу» хватит даже этого. «Ливерпуль» набрал 84 очка в предыдущем сезоне АПЛ. Ок, мог иметь, например, 89-90, если бы был конкурент, который догоняет. Но и «канониры» уже набирали 89. Даже без Дьокереша. А почему с ним должны меньше? Впрочем, я бы хотел акцентировать внимание не столько на шведе, сколько на том, что «Арсенал» существенно прибавил в глубине состава. Мадуэке – переплата, но он может сыграть на обоих флангах. Нергор – это деньги на явно запасного, но если вдруг кто-то вылетит из центральных хавов, то «Арсенал» будет к этому готов. Прошлой весной команда вылетала из ЛЧ от «ПСЖ», а на последних минутах Артета смотрел на скамейку запасных, видел там Стерлинга – и выпускал новых защитников. Потому что больше не было нормальных вариантов. Теперь опции есть. Можно даже играть то с классическим, то с ложным форвардом.

На дистанции «Арсенал» не то чтобы останется свежим – но точно не будет выглядеть измученным весной. А еще вряд ли команду побьют травмы, как это было в прошлом сезоне. Потому что тогда на долю коллектива выпало слишком много. Вылетали и Эдегор, и Сака, и Хаверц, еще и Габриэл с Парти. Большинство футболистов основы пропустили хотя бы пару месяцев игры в футбол. Это форс-мажор. «Арсенал» не был к нему готов, но все равно выиграл серебро. И стал сильнее летом. Еще такой аргумент: уже некуда лучше. 2 года мы говорим, что «Арсенал» должен купить топ-нападающего, чтобы начать выигрывать. Топ-нападающий есть. Что дальше? Как будто это последний элемент мозаики, просто уже нечего больше придумать. В учебнике современных команд без очевидных слабых мест «Арсенал» на первых страницах. Он в своей высшей точке развития.

Осталось только выиграть АПЛ. Если победы не будет, то лично я не знаю, что боссам «канониров» делать дальше. Когда «Ман Сити» и «Ливерпуль» выходили на свои пики, то брали титул. Это должно сработать и для «Арсенала».

Астон Вилла в топ-6, кф. 2.25

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Я предполагаю, что Эмери покинет Бирмингем по завершении сезона. Потому что его здесь не ценят. Он творит чудеса каждый год, а ему не покупают топов. Могли бы хоть иногда. Через год, возможно, в дверь испанца постучится кто-то, кто настроен более серьезно. А пока он снова финиширует среди лучших в лиге. Что поможет? Участие в ЛЕ. Конечно, Эмери – перфекционист, который хочет выигрывать всегда. Но даже он будет использовать во втором по значимости международном турнире Европы ротацию время от времени. В прошлом году был вынужден играть основным и в АПЛ, и в ЛЧ. Теперь станет легче. Хотя даже тяжелый путь едва не привел «Виллу» в ЛЧ: не хватило разницы голов. Эмери почти никого не потерял летом, а нестабильных Решфорда и Асенсио заменил более надежным Гессаном. Сделала ли команда шаг вперед? Нет. Хватит ли этого для топ-6? Да.

Конкуренты? Пожалуй, «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Первый уже квалифицировался в ЛЧ 2 года назад. Результат – финиш вне зоны еврокубков в первый же сезон. С одной стороны, помешали травмы. С другой, тогда был Исак – а теперь его может не быть. Или команда потеряет шведа, или получит его немотивированную версию. Не знаю, что хуже, но прогресса ожидать не стоит, а регресса из-за параллельного участия в двух турнирах – вполне. «МЮ» потратил много на трансферы и не сыграет в еврокубках – топ-аргумент. Но из аутсайдеров выбиться в топ-6 – ну слишком стремительный рост за год, не находите? Тем более, усиление атаки без улучшений в защите – тактика, которая обычно к хорошему не приводит. У «Тоттенхэма» плюс-минус то же самое, но без топ-трансферов и с ЛЧ сверху. Лучше «дьяволов» «шпоры» не выступят.

Брайтон в топ-6, кф. 5.5

Вот вы, наверное, думаете, что это настолько нереалистично. Но подождите, у меня есть немало аргументов. Первый: «Брайтон» уже набрал 61 балл в предыдущем сезоне. Ему даже до ЛЧ не хватило только 5 пунктов. Это немного. И команда была настолько успешной в первый же год с тренером Хюрцелером – очень молодым, который только-только пробует себя за пределами Германии. В своем предыдущем клубе, «Санкт-Паули», тренер на второй год привел команду к чемпионству в Б2. О таком прогрессе речи не идет, но набрать на 5-8 баллов больше, чем в прошлом сезоне, с ним «Брайтон» способен. Потеря Педро? Это печально, но показательно, что «чайки» отпустили его за 64 миллиона. Потому что были к этому готовы. Когда не готовы, просят 116 за Кайседо. Педро часто был травмирован в последние сезоны, поэтому в «Брайтоне» понимали, что на роль лидера он не годится.

Сейчас в команде есть 2 греческих форварда суммарным возрастом 37 лет. Один из двух – фаворит по линии на статус лучшего бомбардира «Брайтона» в сезоне. Это может сработать. А вот что должно сработать, так это инвестиции в оборону. Пожалуй, самая слабая линия «Брайтона». Была. Летом взяли центральных защитников Копполу и Боскальи. Первый выполнял тонну работы без мяча в «Вероне», второй был чуть ли не лучшим на позиции в чемпионате Нидерландов. Один – молодой, другой – уже готовый 27-летний футболист. А еще приехал левый защитник де Кейпер – апгрейд после Эступиньяна. «Брайтон» стал сильнее, а еще может рассчитывать на прогресс Минте и Рюттера, например, которые в предыдущем сезоне только адаптировались в клубе – а теперь могут начать разрывать. Балансировать всю эту молодую историю должны Уэлбек, Милнер, Данк – клуб 33+.

Конкуренты за высокие позиции существенно обновляются и перезагружаются. А «Брайтон» делает точечные усиления и развивает свой проект. Время квалифицироваться в еврокубки. Тем более, никакие ЛЧ, ЛЕ и ЛК не мешают готовиться к матчам раз в неделю – это большое преимущество.

Вест Хэм в топ-10, кф. 3.5

Я верю в Поттера. Именно он перевел «Брайтон» из категории команд, которые борются за выживание, в пул претендентов на еврокубки. Потому что действительно сильный тренер. Пожалуй, самое запоминающееся для меня – то, что в его «Брайтоне» могли играть все. Тренер хотел разыгрывать от ворот коротко, но бывало такое, что я включаю матч – а там «чайки» закидывают на столба. И так со всем. Наставник имел разные опции, использовал почти все. Это работало не каждую неделю, но приносило пользу на дистанции. А руководство просто время от времени подбрасывало тренеру неплохих исполнителей. «Вест Хэм», кажется, также нашел подход к специалисту – и решил просто не мешать ему. Что-то там придумывает? Пусть придумывает. Главное – не заваливать его слишком большим количеством задач и футболистов, как это было в «Челси». С остальным Грэм справится.

«Вест Хэм» в топ-9 по количеству денег, которые он платит своим футболистам, чтобы те продолжали за него играть. Тот же «Брайтон» ниже. И «Кристал Пэлас». И «Ноттингем». Стало быть, сильные исполнители в клубе есть. Один из таких – Боуэн, который весной был лучшим футболистом АПЛ по количеству результативных действий. То есть звезда, которая поведет команду за собой, есть. И есть команда, сила которой – достаточная, чтобы не оставить эту звезду в одиночестве. Летом ушел Кудус, но на позицию уже пришел новичок. А больше трансферов не было. То есть Поттер еще с мая знал, с кем придется работать. Имел время, чтобы набросать вариантов. «Вест Хэм» лишён еврокубков, а как только команда поднимется выше 15-й строчки и закрепится хотя бы в диапазоне 11-14, на нее еще и никакого давления не будет. Сможет спокойно играть в футбол – и финишировать высоко.

Лучший новичок – Рейндерс/Субименди

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Не буду называть Вирца, потому что вариант, во-первых, очень очевиден и, во-вторых, не 100-процентный. Перформансы некоторых других футболистов могут быть не менее впечатляющими. Мои фавориты среди таких – игроки центра поля. Субименди долгое время играл один в «Реал Сосьедаде». По многим показателям работы с мячом это был местный Месси. А он еще и без круглого был полезен, регулярно выполнял отборы и перехваты... Субименди был в той центральной тройке, которая пару лет назад в плей-офф ЛЧ шокировала «ПСЖ». И не только его, но и многих топов в течение сезона. Это уже готовый 26-летний футболист. Топовый разыгрывающий опорник, №2 после лучшей версии Родри в лиге, а без испанского обладателя Золотого мяча – №1. Существенный апгрейд по сравнению с Пати. Если «Арсенал» станет чемпионом, а Дьокереш не забьет 25+, то все укажут пальцем на Субименди и скажут: «Это все он!». Может, будут правы.

Рейндерс – слишком топовый. Приходит на позицию, где конкуренты – Гюндоган и Ковачич. Если вдруг Пеп придумает не ставить футболиста в основу первые недели, то уже в сентябре все окончательно поймет. Нидерландец был в топ-2 лучших футболистов Серии А по xGBuildup, то есть чуть ли не лучше всех в лиге готовил атаки с опасными ударами. Среди топ-15 по этой метрике имел больше всего голевых действий – аж 14. То есть не только разгонял атаки – еще и завершал их голами и ассистами. А еще успевал мяч перехватывать, несколько лет подряд играл ≈3000 минут в чемпионате, то есть вообще избегал травм. Это, пожалуй, идеальный футболист центра поля, который умудрялся демонстрировать топ-игру и иметь топ-цифры даже в худшем «Милане» за десятилетие. В лучшей среде будет процветать и делать разницу. Возможно, в какой-то момент даже станет более важным для команды, чем Родри...

О других героях и лузерах

Пробежимся быстро по нескольким другим командам. «Челси» уверенно займет 4-е место. Если 3 клуба-претендента наберут очень много, то вряд ли «синие» смогут им противостоять на дистанции. В клубе не берут большую звезду в атаку, потому что верят в Палмера, и это правильно, но Коул не выиграет для тебя все матчи. Пока нет. В предыдущем сезоне имел почти 20-матчевую серию без забитых во всех турнирах. «Челси» большую часть сезона будет впечатлять, а в какой-то момент переживет спад. «МЮ» и «Тоттенхэм» вернутся в когорты лучших, а «Ньюкасл» выбросят из еврокубковой зоны. «Сороки» развалились раньше в год, когда играли в ЛЧ только 6 матчей, а здесь проведут поединков 10 как минимум: представьте, насколько могут посыпаться. Такая же судьба ждет «Ноттингем», который был в топ-7 худших в предыдущем сезоне по xPTS – а теперь окажется там и по фактическим очкам.

«Кристал Пэлас» не справится с нагрузкой двух крупных турниров одновременно. Я слишком хорошо помню, как страдал «Вольфсбург» Гласнера, когда играл дважды в неделю. Боссы «орлов» пока не осознали, что их ждет. Если бы понимали, купили бы футболистов 5 на скамейку запасных. «Борнмут» и «Брентфорд» логично откатятся назад после продаж своих топов, но несильно, потому что, это уже видно, хорошо поработали с трансферами на вход. «Фулхэм» второй год подряд выиграет соревнование второй десятки таблицы. Ближе всех из тех, кто не должен вылетать, будет к неудаче «Эвертон», но, я уверен, финиширует с отрывом в 2-3 победы даже не от 18-го, а от 17-го места. А там «Лидс» выбросит за борт «Вулверхэмптон» в одном из последних туров. О «Брайтоне» написал выше, а разместил его над «Виллой», а не ниже, потому что тот без еврокубков, а вот «львы» – очень возможно, аж в финале ЛЕ.

Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
