Монца – Интер – 2:2 (пен. 3:5). Победа по пенальти. Видео голов и обзор
«Интер» сыграл товарищеский матч с командой Серии В
Итальянские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 12 августа, «Интер» и «Монца» провели спарринг.
Счет в матче открыла «Монца». Автором гола на 32-й минуте стал Патрик Чуррия.
Отыграться «Интеру» помог автогол в компенсированное к первому тайму время. А на 52-й минуте Эспозито вывел «Интер» вперед.
«Монца» спаслась от поражения. На 89-й минуте забил Пауло Ацци.
Команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:3 победил «Интер».
Товарищеский матч. 12 августа. Монца, Италия
Монца (Италия) – Интер (Италия) – 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Чуррия, 32, Ацци, 89 – Биринделли, 45+1 (автогол), Эспозито, 52
Видео голов и обзор матча
