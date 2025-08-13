Монца – Интер – 2:2 (пен. 3:5). Победа по пенальти. Видео голов и обзор

Итальянские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 12 августа, «Интер» и «Монца» провели спарринг.

Счет в матче открыла «Монца». Автором гола на 32-й минуте стал Патрик Чуррия.

Отыграться «Интеру» помог автогол в компенсированное к первому тайму время. А на 52-й минуте Эспозито вывел «Интер» вперед.

«Монца» спаслась от поражения. На 89-й минуте забил Пауло Ацци.

Команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:3 победил «Интер».

Товарищеский матч. 12 августа. Монца, Италия

Монца (Италия) – Интер (Италия) – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Чуррия, 32, Ацци, 89 – Биринделли, 45+1 (автогол), Эспозито, 52

Видео голов и обзор матча