Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии
Команды провели товарищеские матчи накануне возобновления чемпионатов
12 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В вечернем матче итальянских команд Интер обыграл Монцу в серии пенальти (2:2, пен. 5:3). Голы у Монцы забили Патрик Чуррия (32-я мин) и Пауло Ацци (89-я мин). У Интера: Самуэле Биринделли (автогол, 45+1-я мин) и Франческо Пио Эспозито (52-я мин).
Немецкая Бавария в гостях обыграла швейцарский Грассхоппер (2:1), а мадридский Реал разгромил австрийский Тироль (4:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.
Товарищеские матчи. 12 августа
- Дукла Прага (Чехия) – Аль-Кувейт (Кувейт) – 2:0
- Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – Бистрица (Словения) – 5:0
- Лариса (Греция) – Пансерраикос (Греция) – 1:1
- Грассхоппер (Швейцария) – Бавария Мюнхен (Германия) – 1:2
- Влазния (Албания) – Кукеси (Албания) – 4:3
- Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4
- Мелилья (Испания) – Картахена (Испания) – 0:0
- Бренуа (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 0:0
- Волос (Греция) – Левадиакос (Греция) – 2:0
- Херес Депортиво (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:0
- Монца (Италия) – Интер (Италия) – 2:2 (пен. 3:5)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем хочет вернуться в Ла Лигу
Форвард «Флуминенсе» может перебраться в Украину