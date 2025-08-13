Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии
Товарищеские матчи
Монца
12.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
13 августа 2025, 02:37 | Обновлено 13 августа 2025, 03:09
13
0

Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии

Команды провели товарищеские матчи накануне возобновления чемпионатов

13 августа 2025, 02:37 | Обновлено 13 августа 2025, 03:09
13
0
Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

12 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В вечернем матче итальянских команд Интер обыграл Монцу в серии пенальти (2:2, пен. 5:3). Голы у Монцы забили Патрик Чуррия (32-я мин) и Пауло Ацци (89-я мин). У Интера: Самуэле Биринделли (автогол, 45+1-я мин) и Франческо Пио Эспозито (52-я мин).

Немецкая Бавария в гостях обыграла швейцарский Грассхоппер (2:1), а мадридский Реал разгромил австрийский Тироль (4:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 12 августа

  • Дукла Прага (Чехия) – Аль-Кувейт (Кувейт) – 2:0
  • Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – Бистрица (Словения) – 5:0
  • Лариса (Греция) – Пансерраикос (Греция) – 1:1
  • Грассхоппер (Швейцария) – Бавария Мюнхен (Германия) – 1:2
  • Влазния (Албания) – Кукеси (Албания) – 4:3
  • Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4
  • Мелилья (Испания) – Картахена (Испания) – 0:0
  • Бренуа (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 0:0
  • Волос (Греция) – Левадиакос (Греция) – 2:0
  • Херес Депортиво (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:0
  • Монца (Италия) – Интер (Италия) – 2:2 (пен. 3:5)
По теме:
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер
товарищеские матчи Интер Милан Монца Бавария Грассхоппер Тироль Реал Мадрид Франческо Пио Эспозито Дукла Прага Аль-Шабаб Влазния Кукеси Мелилья Картахена Левадиакос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12 августа 2025, 09:59 4
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Артем хочет вернуться в Ла Лигу

Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро
Футбол | 12 августа 2025, 22:40 14
Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро
Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро

Форвард «Флуминенсе» может перебраться в Украину

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12.08.2025, 18:00
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
Футбол | 13.08.2025, 01:09
ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем