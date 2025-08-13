Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии

12 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В вечернем матче итальянских команд Интер обыграл Монцу в серии пенальти (2:2, пен. 5:3). Голы у Монцы забили Патрик Чуррия (32-я мин) и Пауло Ацци (89-я мин). У Интера: Самуэле Биринделли (автогол, 45+1-я мин) и Франческо Пио Эспозито (52-я мин).

Немецкая Бавария в гостях обыграла швейцарский Грассхоппер (2:1), а мадридский Реал разгромил австрийский Тироль (4:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 12 августа

Дукла Прага (Чехия) – Аль-Кувейт (Кувейт) – 2:0

Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – Бистрица (Словения) – 5:0

Лариса (Греция) – Пансерраикос (Греция) – 1:1

Грассхоппер (Швейцария) – Бавария Мюнхен (Германия) – 1:2

Влазния (Албания) – Кукеси (Албания) – 4:3

Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4

Мелилья (Испания) – Картахена (Испания) – 0:0

Бренуа (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 0:0

Волос (Греция) – Левадиакос (Греция) – 2:0

Херес Депортиво (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:0

Монца (Италия) – Интер (Италия) – 2:2 (пен. 3:5)