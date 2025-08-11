Товарищеские матчи, 10 августа. Дубль Роналду, дебют Модрича, феерия Ямаля
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
10 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский «Челси» уверенно обыграл итальянский «Милан» (4:1). За россонери дебютировал хорватский хавбек Лука Модрич, знаменитый экс-игрок мадридского «Реала».
Испанская «Барселона» разгромила итальянский «Комо» (5:0). Дубли оформили Фермин Лопес и Ламин Ямаль, еще гол добавил Рафинья (37 минута).
Португалец Криштиану Роналду оформил дубль за саудовский «Аль-Наср», но его команда потерпела поражение от испанской «Альмерии» (2:3).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 10 августа
- Альбінолеффе (Италия) – Вилла Валле (Италия) – 1:0
- Адмира Прага (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 3:6
- Аталанта (Италия) – Опатия (Хорватия) – 3:3
- Наполи (Италия) – Сорренто (Италия) – 4:0
- Спортинг Хихон (Испания) – Аренейро (Испания) – 4:0
- Бурирум Юнайтед (Таиланд) – Районг (Таиланд) – 1:1
- Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1
- Сампдория (Италия) – Понтедера (Италия) – 1:0
- Аль-Васл (ОАЭ) – Аджман (ОАЭ) – 0:1
- Арау (Швейцария) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:6
- Арциньяно (Италия) – АК Карпи (Италия) – 0:2
- Боруссия Д (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2
- Лариса (Греция) – Левадиакос (Греция) – 0:2
- Про Верчелли (Италия) – Интер U23 (Италия) – 1:4
- Сандерленд (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 0:3
- Читтаделла (Италия) – Местре (Италия) – 3:1
- Кастелланцезе (Италия) – Про Патрия (Италия) – 0:2
- Пьянезе (Италия) – Монтеварки (Италия) – 2:1
- Аль-Садд (Катар) – Видад (Марокко) – 1:1
- Специя (Италия) – Сестри Леванте (Италия) – 2:1
- Альмерия (Испания) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 3:2
- Аро Депортиво (Испания) – Логроньес (Испания) – 0:4
- Кайсериспор (Турция) – Таласгюджю (Турция) – 3:0
- Спортинг Хихон (Испания) – Ферроль (Испания) – 3:0
- Тулуза (Франция) – Севилья (Испания) – 1:1
- Волос (Греция) – Пансеррайкос (Греция) – 0:0
- Дон Бенито (Испания) – КД Эстремадура (Испания) – 0:2
- Модена (Италия) – Форли (Италия) – 2:1
- Оренсе (Испания) – Сарриана (Испания) – 5:0
- Салернитана (Италия) – Реджина 1914 (Италия) – 1:0
- Барселона (Испания) – Комо (Италия) – 5:0
- Вильярреал (Испания) – Астон Вилла (Англия) – 0:2
