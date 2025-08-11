Товарищеские матчи, 10 августа. Дубль Роналду, дебют Модрича, феерия Ямаля

10 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский «Челси» уверенно обыграл итальянский «Милан» (4:1). За россонери дебютировал хорватский хавбек Лука Модрич, знаменитый экс-игрок мадридского «Реала».

Испанская «Барселона» разгромила итальянский «Комо» (5:0). Дубли оформили Фермин Лопес и Ламин Ямаль, еще гол добавил Рафинья (37 минута).

Португалец Криштиану Роналду оформил дубль за саудовский «Аль-Наср», но его команда потерпела поражение от испанской «Альмерии» (2:3).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 10 августа