Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 06:59 | Обновлено 11 августа 2025, 07:17
Товарищеские матчи, 10 августа. Дубль Роналду, дебют Модрича, феерия Ямаля

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

10 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский «Челси» уверенно обыграл итальянский «Милан» (4:1). За россонери дебютировал хорватский хавбек Лука Модрич, знаменитый экс-игрок мадридского «Реала».

Испанская «Барселона» разгромила итальянский «Комо» (5:0). Дубли оформили Фермин Лопес и Ламин Ямаль, еще гол добавил Рафинья (37 минута).

Португалец Криштиану Роналду оформил дубль за саудовский «Аль-Наср», но его команда потерпела поражение от испанской «Альмерии» (2:3).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 10 августа

  • Альбінолеффе (Италия) – Вилла Валле (Италия) – 1:0
  • Адмира Прага (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 3:6
  • Аталанта (Италия) – Опатия (Хорватия) – 3:3
  • Наполи (Италия) – Сорренто (Италия) – 4:0
  • Спортинг Хихон (Испания) – Аренейро (Испания) – 4:0
  • Бурирум Юнайтед (Таиланд) – Районг (Таиланд) – 1:1
  • Челси (Англия) – Милан (Италия) – 4:1
  • Сампдория (Италия) – Понтедера (Италия) – 1:0
  • Аль-Васл (ОАЭ) – Аджман (ОАЭ) – 0:1
  • Арау (Швейцария) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:6
  • Арциньяно (Италия) – АК Карпи (Италия) – 0:2
  • Боруссия Д (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2
  • Лариса (Греция) – Левадиакос (Греция) – 0:2
  • Про Верчелли (Италия) – Интер U23 (Италия) – 1:4
  • Сандерленд (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 0:3
  • Читтаделла (Италия) – Местре (Италия) – 3:1
  • Кастелланцезе (Италия) – Про Патрия (Италия) – 0:2
  • Пьянезе (Италия) – Монтеварки (Италия) – 2:1
  • Аль-Садд (Катар) – Видад (Марокко) – 1:1
  • Специя (Италия) – Сестри Леванте (Италия) – 2:1
  • Альмерия (Испания) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 3:2
  • Аро Депортиво (Испания) – Логроньес (Испания) – 0:4
  • Кайсериспор (Турция) – Таласгюджю (Турция) – 3:0
  • Спортинг Хихон (Испания) – Ферроль (Испания) – 3:0
  • Тулуза (Франция) – Севилья (Испания) – 1:1
  • Волос (Греция) – Пансеррайкос (Греция) – 0:0
  • Дон Бенито (Испания) – КД Эстремадура (Испания) – 0:2
  • Модена (Италия) – Форли (Италия) – 2:1
  • Оренсе (Испания) – Сарриана (Испания) – 5:0
  • Салернитана (Италия) – Реджина 1914 (Италия) – 1:0
  • Барселона (Испания) – Комо (Италия) – 5:0
  • Вильярреал (Испания) – Астон Вилла (Англия) – 0:2
По теме:
Мадридский Реал провел секретный матч перед стартом сезона в Испании
ФОТО. Джорджина продемонстрировала вайб жены миллиардера
ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»
товарищеские матчи Аталанта Наполи Челси Милан Сампдория Арау Аль-Хиляль Боруссия Дортмунд Ювентус Сандерленд Райо Вальекано Альмерия Аль-Наср Эр-Рияд Тулуза Севилья Барселона Комо Вильярреал Астон Вилла Криштиану Роналду Лука Модрич Ламин Ямаль Фермин Лопес
