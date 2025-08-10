Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко

9 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Манчестер Юнайтед победил Фиорентину по пенальти (1:1, пен. 5:4) в матче за трофей Snapdragon Cup.

Эвертон уступил Роме (0:1), украинец Виталий Миколенко получил травму в составе ирисок, а Артем Довбик отыграл 80 минут за волков.

В матче за Emirates Cup лондонский Арсенал разгромил Атлетик из Бильбао (3:0). Один из голов забил звездный новичок канониров Виктор Джокереш. Украинец Александр Зинченко остался в запасе хозяев на Эмирейтс.

Наполи одержал победу над Жироной (3:2), за которую весь матч сыграл вингер Виктор Цыганков и отметился ассистом, а вратарь Владислав Крапивцов вышел на замену на 61-й минуте.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 9 августа