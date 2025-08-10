Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
10 августа 2025, 08:57 | Обновлено 10 августа 2025, 09:03
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

10 августа 2025, 08:57 | Обновлено 10 августа 2025, 09:03
Getty Images/Global Images Ukraine

9 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Манчестер Юнайтед победил Фиорентину по пенальти (1:1, пен. 5:4) в матче за трофей Snapdragon Cup.

Эвертон уступил Роме (0:1), украинец Виталий Миколенко получил травму в составе ирисок, а Артем Довбик отыграл 80 минут за волков.

В матче за Emirates Cup лондонский Арсенал разгромил Атлетик из Бильбао (3:0). Один из голов забил звездный новичок канониров Виктор Джокереш. Украинец Александр Зинченко остался в запасе хозяев на Эмирейтс.

Наполи одержал победу над Жироной (3:2), за которую весь матч сыграл вингер Виктор Цыганков и отметился ассистом, а вратарь Владислав Крапивцов вышел на замену на 61-й минуте.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 9 августа

  • Х'юм Сити (Австралия) – Мельбурн Виктория (Австралия) – 0:5
  • Ньюкасл Джетс (Австралия) – Брисбен Роар (Австралия) – 1:3
  • Асукека (Испания) – Парла (Испания) – 0:1
  • Дубрава (Хорватия) – ХАСК (Хорватия) – 0:0
  • Дуго Село (Хорватия) – Сегеста (Хорватия) – 0:1
  • Леганес (Испания) – Реал Овьедо (Испания) – 0:0
  • УКАМ Мурсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 2:2
  • Альбасете (Испания) – Картахена (Испания) – 2:1
  • Р. Уньон (Испания) – Португалете (Испания) – 1:1
  • Расинг С. (Испания) – Кальяри (Италия) – 0:0
  • СД Деусто (Испания) – Сестао (Испания) – 0:0
  • СД Логроньес (Испания) – Альфаро (Испания) – 1:2
  • Талавера (Испания) – Реал Авила (Испания) – 1:0
  • Вердер Бремен (Германия) – Удинезе (Италия) – 0:1
  • Компостела (Испания) – Депортиво Фабриль (Испания) – 0:2
  • УД Самано (Испания) – Вименор (Испания) – 3:1
  • Бургос (Испания) – Вальядолид (Испания) – 2:2
  • Катвейк (Нидерланды) – ВВ Звалувен (Нидерланды) – 1:2
  • Луго (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 1:0
  • Райо Кантабрия (Испания) – Баскония (Испания) – 1:1
  • Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1
  • Брайтон (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:0
  • Лас-Пальмас (Испания) – Тенерифе (Испания) – 3:1
  • Накхонратчасима (Таиланд) – Бурираам Юнайтед (Таиланд) – 1:2
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 (пен. 5:4)
  • Спакенбург (Нидерланды) – АФК (Нидерланды) – 3:2
  • Харденберг (Нидерланды) – Эксельсиор 31 (Нидерланды) – 5:1
  • Барендрехт (Нидерланды) – АСВГ (Нидерланды) – 4:1
  • Де Трефферс (Нидерланды) – Йонг Алмере Сити (Нидерланды) – 4:2
  • Квик Бойз (Нидерланды) – УСВ Геркулес (Нидерланды) – 3:2
  • Мерельбеке (Бельгия) – ХСВ Хук (Нидерланды) – 1:2
  • Нордвейк (Нидерланды) – Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – 3:3
  • Рейнфогелс (Нидерланды) – Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – 1:5
  • Аугсбург (Германия) – Сандерленд (Англия) – 0:1
  • Катвейк (Нидерланды) – Лиссе (Нидерланды) – 1:3
  • Козаккен Бойз (Нидерланды) – ВВ ДОВО (Нидерланды) – 1:1
  • Тюбиз-Брен (Бельгия) – Венеция (Италия) – 2:2
  • Урк (Нидерланды) – ГВВВ (Нидерланды) – 1:3
  • Вердер Бремен (Германия) – Удинезе (Италия) – 1:2
  • Гайденхайм (Германия) – Парма (Италия) – 2:1
  • Кельн (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:0
  • Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 0:0
  • Унион Берлин (Германия) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 0:1
  • Фрайбург (Германия) – Осасуна (Испания) – 2:2
  • АКВ Ассен (Нидерланды) – Эрмело (Нидерланды) – 1:2
  • Белисия Билзен (Бельгия) – Унион Рошфортуа (Бельгия) – 2:1
  • Бернли (Англия) – Лацио (Италия) – 0:1
  • Вест Хэм (Англия) – Лилль (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)
  • Вулверхэмптон (Англия) – Сельта Віго (Испания) – 0:1
  • Эвертон (Англия) – Рома (Италия) – 0:1
  • Лидс (Англия) – Милан (Италия) – 1:1
  • Монако II (Франция) – Арсенал U21 (Англия) – 0:2
  • Санкт-Паули (Германия) – Верона (Италия) – 1:0
  • Хоффенхайм (Германия) – Мец (Франция) – 8:0
  • Анже (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:0
  • Аталанта U23 (Италия) – Ренате (Италия) – 3:1
  • Будони (Италия) – Торрес (Италия) – 3:2
  • Гемерт (Нидерланды) – Виттенхорст (Нидерланды) – 4:1
  • Младост Ждралови (Хорватия) – Биело Брдо (Хорватия) – 1:1
  • Ньюкасл Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 0:2
  • Перголеттезе (Италия) – Чизерано-Бергамо (Италия) – 1:0
  • Равенна (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 1:0
  • Риверс Юнайтед ФК (Нигерия) – Абия Ворриорз (Нигерия) – 0:0
  • Штутгарт (Германия) – Болонья (Италия) – 0:1
  • Бари (Италия) – Пичерно (Италия) – 3:0
  • Беласица (Северная Македония) – Саса (Северная Македония) – 3:1
  • Дубрава (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 0:0
  • Скафатезе (Италия) – Джульяно (Италия) – 1:1
  • Слога Виница (С. Македония) – Победа Валандово (С. Македония) – 3:0
  • Тренто (Италия) – Зюдтироль (Италия) – 2:1
  • Брайтон (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:1
  • Брест (Франция) – Сассуоло (Италия) – 1:1
  • ВИЗ (Италия) – Перголезе (Италия) – 2:0
  • Гроссето (Италия) – Фиорентина U20 (Италия) – 0:1
  • Ланс (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1
  • Латина (Италия) – Гвидония (Италия) – 0:0
  • Лумеццане (Италия) – Мантова (Италия) – 1:1
  • Партизани (Албания) – Билис (Албания) – 0:0
  • Реджана (Италия) – Кремонезе (Италия) – 0:0
  • Ренн (Франция) – Дженоа (Италия) – 2:2
  • Фулхэм (Англия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:0
  • Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0
  • Моста (Мальта) – Гзира (Мальта) – 1:0
  • Атромитос (Греция) – Панетоликос (Греция) – 1:0
  • Ахнас (Кипр) – АСИЛ Лиси (Кипр) – 2:1
  • Гвадалахара (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 2:2
  • ФАР Рабат (Марокко) – Олимпик Сафии (Марокко) – 1:0
  • Шибеник (Хорватия) – Водице (Хорватия) – 1:2
  • АПОЕЛ (Кипр) – Аполлон (Кипр) – 1:2
  • Баракальдо (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 0:0
  • Барселона B (Испания) – Химнастик (Испания) – 1:3
  • Эйбар (Испания) – Алавес (Испания) – 0:0
  • Лион (Франция) – Хетафе (Испания) – 2:1
  • Марсель (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1
  • Москония (Испания) – Реал Авилес (Испания) – 3:0
  • Нант (Франция) – ФК Париж (Франция) – 2:3
  • Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2
  • Нумансия (Испания) – Утебо (Испания) – 0:2
  • Осер (Франция) – Леванте (Испания) – 0:2
  • Расинг С. (Испания) – Кальяри (Италия) – 1:1
  • Реал Сосьедад B (Испания) – Мирандес (Испания) – 1:1
  • Альбасете (Испания) – Кастельон (Испания) – 0:1
  • Понферрадина (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 0:2
  • Сан-Себастьян Реес (Испания) – Эбро (Испания) – 1:0
  • Сельта Віго B (Испания) – Бергантиньос (Испания) – 1:2
  • Хове (Испания) – Интерсити (Испания) – 0:0
  • Алькоркон (Испания) – Касереньо (Испания) – 1:1
  • Гранада (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:3
  • Депортиво (Испания) – Гавр (Франция) – 2:0
  • Эспаньол B (Испания) – КЕ Европа (Испания) – 4:3
  • КД Кория (Испания) – Кордоба B (Испания) – 2:2
  • Мальорка (Испания) – Гамбург (Германия) – 2:0
  • Ориуэла (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:1
  • Тарасона (Испания) – Атлетик B (Испания) – 2:2
  • УД Ибиса (Испания) – Ибиса Ислас Питиусас (Испания) – 4:1
  • Эльче (Испания) – Эркулес (Испания) – 1:0
  • Заббар (Мальта) – Марсашлокк (Мальта) – 3:1
  • Каламонте (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:0
  • Корухо (Испания) – Оренсе (Испания) – 1:4
  • Ливорно (Италия) – Серавеча Поцти (Италия) – 1:0
  • Малага (Испания) – Бетис (Испания) – 3:1
  • Монополи (Италия) – Лечче (Италия) – 2:2
  • КД Эстепона (Испания) – Линенсе (Испания) – 0:2
  • Ноттингем (Англия) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 0:0
  • Валенсия (Испания) – Торино (Италия) – 3:0
  • КД Херес (Испания) – Санлукеньо (Испания) – 1:1
  • Палермо (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3
  • Уэска (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:1 (пен. 2:4)
  • Кадис (Испания) – Кордоба (Испания) – 1:1
Самый жесткий капитан МЮ. Рой Кин празднует 54-й день рождения
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
товарищеские матчи Emirates Cup Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Виталий Миколенко Артем Довбик Манчестер Юнайтед Фиорентина Эвертон Рома Рим Виктор Дьекереш Александр Зинченко Наполи Жирона Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
