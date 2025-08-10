Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
9 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Манчестер Юнайтед победил Фиорентину по пенальти (1:1, пен. 5:4) в матче за трофей Snapdragon Cup.
Эвертон уступил Роме (0:1), украинец Виталий Миколенко получил травму в составе ирисок, а Артем Довбик отыграл 80 минут за волков.
В матче за Emirates Cup лондонский Арсенал разгромил Атлетик из Бильбао (3:0). Один из голов забил звездный новичок канониров Виктор Джокереш. Украинец Александр Зинченко остался в запасе хозяев на Эмирейтс.
Наполи одержал победу над Жироной (3:2), за которую весь матч сыграл вингер Виктор Цыганков и отметился ассистом, а вратарь Владислав Крапивцов вышел на замену на 61-й минуте.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 9 августа
- Х'юм Сити (Австралия) – Мельбурн Виктория (Австралия) – 0:5
- Ньюкасл Джетс (Австралия) – Брисбен Роар (Австралия) – 1:3
- Асукека (Испания) – Парла (Испания) – 0:1
- Дубрава (Хорватия) – ХАСК (Хорватия) – 0:0
- Дуго Село (Хорватия) – Сегеста (Хорватия) – 0:1
- Леганес (Испания) – Реал Овьедо (Испания) – 0:0
- УКАМ Мурсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 2:2
- Альбасете (Испания) – Картахена (Испания) – 2:1
- Р. Уньон (Испания) – Португалете (Испания) – 1:1
- Расинг С. (Испания) – Кальяри (Италия) – 0:0
- СД Деусто (Испания) – Сестао (Испания) – 0:0
- СД Логроньес (Испания) – Альфаро (Испания) – 1:2
- Талавера (Испания) – Реал Авила (Испания) – 1:0
- Вердер Бремен (Германия) – Удинезе (Италия) – 0:1
- Компостела (Испания) – Депортиво Фабриль (Испания) – 0:2
- УД Самано (Испания) – Вименор (Испания) – 3:1
- Бургос (Испания) – Вальядолид (Испания) – 2:2
- Катвейк (Нидерланды) – ВВ Звалувен (Нидерланды) – 1:2
- Луго (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 1:0
- Райо Кантабрия (Испания) – Баскония (Испания) – 1:1
- Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1
- Брайтон (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:0
- Лас-Пальмас (Испания) – Тенерифе (Испания) – 3:1
- Накхонратчасима (Таиланд) – Бурираам Юнайтед (Таиланд) – 1:2
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 (пен. 5:4)
- Спакенбург (Нидерланды) – АФК (Нидерланды) – 3:2
- Харденберг (Нидерланды) – Эксельсиор 31 (Нидерланды) – 5:1
- Барендрехт (Нидерланды) – АСВГ (Нидерланды) – 4:1
- Де Трефферс (Нидерланды) – Йонг Алмере Сити (Нидерланды) – 4:2
- Квик Бойз (Нидерланды) – УСВ Геркулес (Нидерланды) – 3:2
- Мерельбеке (Бельгия) – ХСВ Хук (Нидерланды) – 1:2
- Нордвейк (Нидерланды) – Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – 3:3
- Рейнфогелс (Нидерланды) – Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – 1:5
- Аугсбург (Германия) – Сандерленд (Англия) – 0:1
- Катвейк (Нидерланды) – Лиссе (Нидерланды) – 1:3
- Козаккен Бойз (Нидерланды) – ВВ ДОВО (Нидерланды) – 1:1
- Тюбиз-Брен (Бельгия) – Венеция (Италия) – 2:2
- Урк (Нидерланды) – ГВВВ (Нидерланды) – 1:3
- Вердер Бремен (Германия) – Удинезе (Италия) – 1:2
- Гайденхайм (Германия) – Парма (Италия) – 2:1
- Кельн (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:0
- Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 0:0
- Унион Берлин (Германия) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 0:1
- Фрайбург (Германия) – Осасуна (Испания) – 2:2
- АКВ Ассен (Нидерланды) – Эрмело (Нидерланды) – 1:2
- Белисия Билзен (Бельгия) – Унион Рошфортуа (Бельгия) – 2:1
- Бернли (Англия) – Лацио (Италия) – 0:1
- Вест Хэм (Англия) – Лилль (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)
- Вулверхэмптон (Англия) – Сельта Віго (Испания) – 0:1
- Эвертон (Англия) – Рома (Италия) – 0:1
- Лидс (Англия) – Милан (Италия) – 1:1
- Монако II (Франция) – Арсенал U21 (Англия) – 0:2
- Санкт-Паули (Германия) – Верона (Италия) – 1:0
- Хоффенхайм (Германия) – Мец (Франция) – 8:0
- Анже (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:0
- Аталанта U23 (Италия) – Ренате (Италия) – 3:1
- Будони (Италия) – Торрес (Италия) – 3:2
- Гемерт (Нидерланды) – Виттенхорст (Нидерланды) – 4:1
- Младост Ждралови (Хорватия) – Биело Брдо (Хорватия) – 1:1
- Ньюкасл Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 0:2
- Перголеттезе (Италия) – Чизерано-Бергамо (Италия) – 1:0
- Равенна (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 1:0
- Риверс Юнайтед ФК (Нигерия) – Абия Ворриорз (Нигерия) – 0:0
- Штутгарт (Германия) – Болонья (Италия) – 0:1
- Бари (Италия) – Пичерно (Италия) – 3:0
- Беласица (Северная Македония) – Саса (Северная Македония) – 3:1
- Дубрава (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 0:0
- Скафатезе (Италия) – Джульяно (Италия) – 1:1
- Слога Виница (С. Македония) – Победа Валандово (С. Македония) – 3:0
- Тренто (Италия) – Зюдтироль (Италия) – 2:1
- Брайтон (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:1
- Брест (Франция) – Сассуоло (Италия) – 1:1
- ВИЗ (Италия) – Перголезе (Италия) – 2:0
- Гроссето (Италия) – Фиорентина U20 (Италия) – 0:1
- Ланс (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1
- Латина (Италия) – Гвидония (Италия) – 0:0
- Лумеццане (Италия) – Мантова (Италия) – 1:1
- Партизани (Албания) – Билис (Албания) – 0:0
- Реджана (Италия) – Кремонезе (Италия) – 0:0
- Ренн (Франция) – Дженоа (Италия) – 2:2
- Фулхэм (Англия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:0
- Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0
- Моста (Мальта) – Гзира (Мальта) – 1:0
- Атромитос (Греция) – Панетоликос (Греция) – 1:0
- Ахнас (Кипр) – АСИЛ Лиси (Кипр) – 2:1
- Гвадалахара (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 2:2
- ФАР Рабат (Марокко) – Олимпик Сафии (Марокко) – 1:0
- Шибеник (Хорватия) – Водице (Хорватия) – 1:2
- АПОЕЛ (Кипр) – Аполлон (Кипр) – 1:2
- Баракальдо (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 0:0
- Барселона B (Испания) – Химнастик (Испания) – 1:3
- Эйбар (Испания) – Алавес (Испания) – 0:0
- Лион (Франция) – Хетафе (Испания) – 2:1
- Марсель (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1
- Москония (Испания) – Реал Авилес (Испания) – 3:0
- Нант (Франция) – ФК Париж (Франция) – 2:3
- Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2
- Нумансия (Испания) – Утебо (Испания) – 0:2
- Осер (Франция) – Леванте (Испания) – 0:2
- Расинг С. (Испания) – Кальяри (Италия) – 1:1
- Реал Сосьедад B (Испания) – Мирандес (Испания) – 1:1
- Альбасете (Испания) – Кастельон (Испания) – 0:1
- Понферрадина (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 0:2
- Сан-Себастьян Реес (Испания) – Эбро (Испания) – 1:0
- Сельта Віго B (Испания) – Бергантиньос (Испания) – 1:2
- Хове (Испания) – Интерсити (Испания) – 0:0
- Алькоркон (Испания) – Касереньо (Испания) – 1:1
- Гранада (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:3
- Депортиво (Испания) – Гавр (Франция) – 2:0
- Эспаньол B (Испания) – КЕ Европа (Испания) – 4:3
- КД Кория (Испания) – Кордоба B (Испания) – 2:2
- Мальорка (Испания) – Гамбург (Германия) – 2:0
- Ориуэла (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:1
- Тарасона (Испания) – Атлетик B (Испания) – 2:2
- УД Ибиса (Испания) – Ибиса Ислас Питиусас (Испания) – 4:1
- Эльче (Испания) – Эркулес (Испания) – 1:0
- Заббар (Мальта) – Марсашлокк (Мальта) – 3:1
- Каламонте (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:0
- Корухо (Испания) – Оренсе (Испания) – 1:4
- Ливорно (Италия) – Серавеча Поцти (Италия) – 1:0
- Малага (Испания) – Бетис (Испания) – 3:1
- Монополи (Италия) – Лечче (Италия) – 2:2
- КД Эстепона (Испания) – Линенсе (Испания) – 0:2
- Ноттингем (Англия) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 0:0
- Валенсия (Испания) – Торино (Италия) – 3:0
- КД Херес (Испания) – Санлукеньо (Испания) – 1:1
- Палермо (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3
- Уэска (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:1 (пен. 2:4)
- Кадис (Испания) – Кордоба (Испания) – 1:1
