Дубль Де Брюйне. Наполи и Жирона c Цыганковым провели матч на пять голов

9 августа состоялся товарищеский матч между командами Наполи и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Теофило Патини в Кастель-ди-Сангро. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За неаполитанцев дубль оформил Кевин Де Брюйне. Еще один мяч для подопечных Антонио Конте забил Джованни ди Лоренцо, а у гостей дважды отличился Кристиан Стуани.

Для Де Брюйне это первые голы в составе Наполи после перехода из Манчестер Сити.

В старте Жироны на игру с неаполитанцами вышел украинский футболист Виктор Цыганков.

Товарищеский матч. 9 августа

Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine