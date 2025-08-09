Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Де Брюйне. Наполи и Жирона c Цыганковым провели матч на пять голов
Товарищеские матчи
Наполи
09.08.2025 20:00 – FT 3 : 2
Жирона
Италия
09 августа 2025, 22:15 | Обновлено 09 августа 2025, 22:43
Итальянская команда переиграла жиронцев со счетом 3:2 в товарищеском поединке

9 августа состоялся товарищеский матч между командами Наполи и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Теофило Патини в Кастель-ди-Сангро. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского коллектива.

За неаполитанцев дубль оформил Кевин Де Брюйне. Еще один мяч для подопечных Антонио Конте забил Джованни ди Лоренцо, а у гостей дважды отличился Кристиан Стуани.

Для Де Брюйне это первые голы в составе Наполи после перехода из Манчестер Сити.

В старте Жироны на игру с неаполитанцами вышел украинский футболист Виктор Цыганков.

Товарищеский матч. 9 августа

Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
