Дубль Де Брюйне. Наполи и Жирона c Цыганковым провели матч на пять голов
Итальянская команда переиграла жиронцев со счетом 3:2 в товарищеском поединке
9 августа состоялся товарищеский матч между командами Наполи и Жирона.
Поединок прошел на стадионе Теофило Патини в Кастель-ди-Сангро. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского коллектива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За неаполитанцев дубль оформил Кевин Де Брюйне. Еще один мяч для подопечных Антонио Конте забил Джованни ди Лоренцо, а у гостей дважды отличился Кристиан Стуани.
Для Де Брюйне это первые голы в составе Наполи после перехода из Манчестер Сити.
В старте Жироны на игру с неаполитанцами вышел украинский футболист Виктор Цыганков.
Товарищеский матч. 9 августа
Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2
Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о Холифилде
Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве