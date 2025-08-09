Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль

Виктор помог Кристиану Стуани оформить дубль, Владислав вышел на поле на 64-й минуте

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
ФК Жирона. Виктор Цыганков

9 августа каталонская Жирона уступила Наполи в товарищеском поединке со счетом 2:3.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и на 42-й минуте отдал ассист на Кристиана Стуани, который оформил дубль.

В этом поединке сыграл еще один представитель Украины – Владислав Крапивцов. Украинский голкипер появился на 64-й, заменив Пауло Гассанигу. Крапивцов отыграл на ноль, сохранив ворота сухими. Все три мяча от неаполитанцев пропустил Гассанига в первом тайме.

Для Жироны это был последний летний спарринг. 15 августа подопечные Мичела стартуют в Ла Лиге против Райо Вальекано.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи

