ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
Виктор помог Кристиану Стуани оформить дубль, Владислав вышел на поле на 64-й минуте
9 августа каталонская Жирона уступила Наполи в товарищеском поединке со счетом 2:3.
Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и на 42-й минуте отдал ассист на Кристиана Стуани, который оформил дубль.
В этом поединке сыграл еще один представитель Украины – Владислав Крапивцов. Украинский голкипер появился на 64-й, заменив Пауло Гассанигу. Крапивцов отыграл на ноль, сохранив ворота сухими. Все три мяча от неаполитанцев пропустил Гассанига в первом тайме.
Для Жироны это был последний летний спарринг. 15 августа подопечные Мичела стартуют в Ла Лиге против Райо Вальекано.
❗️ ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи
