09 августа 2025, 09:31
Наполи – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 9 августа в 20:00 по киевскому времени

Наполи – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine.

9 августа на «Стадио Тефило Патини» пройдет товарищеский матч, в котором «Наполи» сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Наполи»

Команда под руководством Спаллетти в 2023-м году вернула себе чемпионский титул. Но потом был провальный следующий сезон, да и летом ушли такие ключевые игроки, как Осимхен и Зелинськи (а в январе – и Хвича). Но в таких обстоятельствах Конте не просто обеспечил прогресс – в первый же год своей работы на Юге он завоевал «скудетто» в неимоверно упорной гонке с «Интером»... И казалось, покинул проект – но в итоге нашел общий язык с Де Лаурентисом, хотя и не понятно, сколько такое продлится.

Пока что идет подготовка к новому сезону. Осваивается в Италии Де Брюйне – похоже, заполучив этого плеймейкера, в клубе отказались от замысла купить другого, Судакова. А Кевина не продал сам «Шахтер». Зато приобретены Ланг и Бекема, а Лукка и Милинкович-Савич (который вратарь) прибыли в аренду.

«Жирона»

Клуб устроил в последние годы своим болельщикам немалые эмоциональные качели. Сначала было возвращение из Сегунды и, на второй год после этого – сенсация в виде третьего места в Ла Лиге, когда даже «Атлетико» оставили позади. Но как же потом разочаровали Цыганков и компания, причем во всех турнирах. Ладно провальный дебют в Лиге чемпионов, но ведь всерьез были опасения из-за вылета из Примеры, спас только неплохой финиш.

Сейчас уже не было таких масштабных продаж, как прошлым летом, когда ушли Довбик и другие звезды. Хотя Гутьеррес уходит, причем как раз в «Наполи». Но и ожидания от Мичела и его подопечных куда ниже. И, главное, этот вариант команды смотрится на сборах вполне симпатично – вот и «Вулверхэмптон» обыграли в прошлом поединке.

Статистика личных встреч

Вот уже трижды, именно в августе, клубы играли товарищеские поединки. В 2022-м побеждали итальянцы, потом была ничья, а год назад уже сильнее были испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных подвигов от испанцев. Конте и его подопечные должны справиться с соперником такого уровня (коэффициент – 1,7).

Прогноз Sport.ua
Наполи
09.08.2025 -
20:00
Жирона
Победа Наполи 1,7
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры
