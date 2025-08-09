Товарищеские матчи, 8 августа. Победы Интера и Челси, спарринг Ярмолюка

8 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский Челси одолел Байер из Леверкузена (2:0) благодаря голам 18-летнего дебютанта Эстевао (18 минута) и Жоао Педро (90 минута).

Монако уступил итальянскому Интеру со счетом 1:2, а Ньюкасл и Эспаньол сыграли вничью (2:2).

Украинец Егор Ярмолюк провел за Брентфорд матч против немецкой Боруссии М (2:2).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 8 августа