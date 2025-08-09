Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 06:23 | Обновлено 09 августа 2025, 06:40
Товарищеские матчи, 8 августа. Победы Интера и Челси, спарринг Ярмолюка

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао, новичок Челси

8 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский Челси одолел Байер из Леверкузена (2:0) благодаря голам 18-летнего дебютанта Эстевао (18 минута) и Жоао Педро (90 минута).

Монако уступил итальянскому Интеру со счетом 1:2, а Ньюкасл и Эспаньол сыграли вничью (2:2).

Украинец Егор Ярмолюк провел за Брентфорд матч против немецкой Боруссии М (2:2).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 8 августа

  • АКС Арджеш (Румыния) – Виторул Даешть (Румыния) – 6:1
  • Кордоба (Испания) – Бетис B (Испания) – 0:1
  • Реал Мадрид B (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 1:3
  • Эйбар (Испания) – Осасуна B (Испания) – 1:0
  • Порт МТИ (Таиланд) – Сингбури (Таиланд) – 10:0
  • Олимпиакос Пирей (Греция) – Аль-Таавун (Саудовская Аравия) – 2:1
  • Аугсбург (Германия) – Пиза (Италия) – 2:2
  • Ориент (Хорватия) – Гробничан (Хорватия) – 5:1
  • Фрозиноне (Италия) – Беневенто (Италия) – 0:1
  • Катандзаро (Италия) – Читта ди Фазано (Италия) – 1:0
  • Сфаксьен (Тунис) – ОК Керкенна (Тунис) – 2:0
  • Хассания Агадир (Марокко) – РАК Касабланка (Марокко) – 3:3
  • Валлетта (Мальта) – Таршиен (Мальта) – 0:3
  • Швехат (Австрия) – Шенбрунн (Австрия) – 1:1
  • АЕЛ Лимасол (Кипр) – Паралимни (Кипр) – 1:1
  • Валенсия B (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 1:1
  • Леванте (Испания) – Кастельон (Испания) – 0:2
  • Эльче (Испания) – Альмерия (Испания) – 1:0
  • Кортес (Испания) – Арнедо (Испания) – 0:1
  • Картахена (Испания) – Минерва (Испания) – 1:2
  • Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2
  • Сокуельямос (Испания) – Хаен (Испания) – 1:2
  • Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0
  • Брентфорд (Англия) – Боруссия М (Германия) – 2:2
  • КД Алаурино (Испания) – Малагеньо (Испания) – 1:0
  • Мерида (Испания) – Реал Мадрид C (Испания) – 2:2
  • Ньюкасл (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2
  • Сестри Леванте (Италия) – Лигорна (Италия) – 1:2
  • Слима (Мальта) – Наксар (Мальта) – 4:1
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
Удаление Чалханоглу не помешало Интеру одолеть Монако в товарищеском матче
Экзамен перед ЧМ. Украина провела контрольный спарринг против призера ЛН
