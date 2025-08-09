Другие новости09 августа 2025, 06:23 | Обновлено 09 августа 2025, 06:40
86
0
Товарищеские матчи, 8 августа. Победы Интера и Челси, спарринг Ярмолюка
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
09 августа 2025, 06:23 | Обновлено 09 августа 2025, 06:40
86
0
8 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский Челси одолел Байер из Леверкузена (2:0) благодаря голам 18-летнего дебютанта Эстевао (18 минута) и Жоао Педро (90 минута).
Монако уступил итальянскому Интеру со счетом 1:2, а Ньюкасл и Эспаньол сыграли вничью (2:2).
Украинец Егор Ярмолюк провел за Брентфорд матч против немецкой Боруссии М (2:2).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 8 августа
- АКС Арджеш (Румыния) – Виторул Даешть (Румыния) – 6:1
- Кордоба (Испания) – Бетис B (Испания) – 0:1
- Реал Мадрид B (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 1:3
- Эйбар (Испания) – Осасуна B (Испания) – 1:0
- Порт МТИ (Таиланд) – Сингбури (Таиланд) – 10:0
- Олимпиакос Пирей (Греция) – Аль-Таавун (Саудовская Аравия) – 2:1
- Аугсбург (Германия) – Пиза (Италия) – 2:2
- Ориент (Хорватия) – Гробничан (Хорватия) – 5:1
- Фрозиноне (Италия) – Беневенто (Италия) – 0:1
- Катандзаро (Италия) – Читта ди Фазано (Италия) – 1:0
- Сфаксьен (Тунис) – ОК Керкенна (Тунис) – 2:0
- Хассания Агадир (Марокко) – РАК Касабланка (Марокко) – 3:3
- Валлетта (Мальта) – Таршиен (Мальта) – 0:3
- Швехат (Австрия) – Шенбрунн (Австрия) – 1:1
- АЕЛ Лимасол (Кипр) – Паралимни (Кипр) – 1:1
- Валенсия B (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 1:1
- Леванте (Испания) – Кастельон (Испания) – 0:2
- Эльче (Испания) – Альмерия (Испания) – 1:0
- Кортес (Испания) – Арнедо (Испания) – 0:1
- Картахена (Испания) – Минерва (Испания) – 1:2
- Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2
- Сокуельямос (Испания) – Хаен (Испания) – 1:2
- Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0
- Брентфорд (Англия) – Боруссия М (Германия) – 2:2
- КД Алаурино (Испания) – Малагеньо (Испания) – 1:0
- Мерида (Испания) – Реал Мадрид C (Испания) – 2:2
- Ньюкасл (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2
- Сестри Леванте (Италия) – Лигорна (Италия) – 1:2
- Слима (Мальта) – Наксар (Мальта) – 4:1
Читайте также:18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 04:20 0
Экс-игрок «Динамо» отреагировал на смерть Белоцерковца
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 7
Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Бокс | 08.08.2025, 08:20
Футбол | 08.08.2025, 23:30
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
07.08.2025, 22:58 176
07.08.2025, 09:53 8
08.08.2025, 07:01 4
07.08.2025, 09:40 3
08.08.2025, 15:53 55
07.08.2025, 10:24 8