Ньюкасл – Эспаньол – 2:2. Спаслись на 89-й. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы Англии и Испании продолжают подготовку к старту нового сезона. Контрольный матч провели «Ньюкасл» и «Эспаньол».

Поединок проходил на поле «Нбюкасла». Но первыми забили гости. На 17-й минуте отличился полузащитник испанского клуба Эспосито.

«Ньюкасл» отыгрался на 21-й минуте благодаря точному удару Метта Таргетта.

Ближе к концу первого тайма «Эспаньол» мог выйти вперед. Однако Хави Пуадо не реализовал пенальти.

Во втором тайме команды обменялись голами. Причем «Эспаньол» ушел от поражения на 89-й минуте.

Товарищеский матч. 8 августа. Ньюкасл

Ньюкасл (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2

Голы: Таргетт, 21, Мерфи, 77 – Эспосито, 17, Гарсия, 89

Видео голов и обзор матча