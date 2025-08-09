Ньюкасл – Эспаньол – 2:2. Спаслись на 89-й. Видео голов и обзор матча
«Эспаньол» сравнял счет в конце матча
Футбольные клубы Англии и Испании продолжают подготовку к старту нового сезона. Контрольный матч провели «Ньюкасл» и «Эспаньол».
Поединок проходил на поле «Нбюкасла». Но первыми забили гости. На 17-й минуте отличился полузащитник испанского клуба Эспосито.
«Ньюкасл» отыгрался на 21-й минуте благодаря точному удару Метта Таргетта.
Ближе к концу первого тайма «Эспаньол» мог выйти вперед. Однако Хави Пуадо не реализовал пенальти.
Во втором тайме команды обменялись голами. Причем «Эспаньол» ушел от поражения на 89-й минуте.
Товарищеский матч. 8 августа. Ньюкасл
Ньюкасл (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2
Голы: Таргетт, 21, Мерфи, 77 – Эспосито, 17, Гарсия, 89
Видео голов и обзор матча
