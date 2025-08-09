Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 17:39
Челси – Байер Леверкузен – 2:0. Забил дебютант. Видео голов и обзор матча

Победу Челси принес 18-летний новичок Эстевао

09 августа 2025, 17:39
Челси – Байер Леверкузен – 2:0. Забил дебютант. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Товарищеский матч провели «Челси» и леверкузенский «Байер».

18-летний бразилец Эстевао проводил свой первый матч за «Челси». И на 18-й минуте вывел свою команду вперед.

Следующего гола болельщикам «Челси» пришлось ждать до конца матча. На 90-й минуте забил Жоао Педро.

Товарищеский матч. 8 августа. Лондон, стадион «Стемфорд Бридж»

Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0

Голы: Эстевао, 18, Жоао Педро, 90

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
