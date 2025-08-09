Англия09 августа 2025, 17:39 |
141
0
Челси – Байер Леверкузен – 2:0. Забил дебютант. Видео голов и обзор матча
Победу Челси принес 18-летний новичок Эстевао
09 августа 2025, 17:39 |
141
0
Европейские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Товарищеский матч провели «Челси» и леверкузенский «Байер».
18-летний бразилец Эстевао проводил свой первый матч за «Челси». И на 18-й минуте вывел свою команду вперед.
Следующего гола болельщикам «Челси» пришлось ждать до конца матча. На 90-й минуте забил Жоао Педро.
Товарищеский матч. 8 августа. Лондон, стадион «Стемфорд Бридж»
Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0
Голы: Эстевао, 18, Жоао Педро, 90
Видео голов и обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 08:40 18
Украинец завершил переход в «ПСЖ»
Футбол | 09 августа 2025, 17:30 1
Кампуш получил дисквалификацию
Бокс | 09.08.2025, 00:21
Футбол | 09.08.2025, 15:45
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Комментарии 0
Популярные новости
08.08.2025, 07:45 8
08.08.2025, 15:53 56
07.08.2025, 22:58 176
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
08.08.2025, 19:58 107
08.08.2025, 12:05 2
08.08.2025, 21:30 1