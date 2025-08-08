Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Челси
08.08.2025 21:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 августа 2025, 06:05 | Обновлено 08 августа 2025, 06:06
43
0

Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 8 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

8 августа на Стэмфорд Бридж пройдет товарищеский матч, в котором Челси сыграет против Байера.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Челси

Команда провела очень успешный, со спортивной точки зрения, прошлый сезон. Мареска стал тем менеджером, кто наконец-то оправдал ожидания. Он взял заветное четвертое место в АПЛ, вернув подопечных в Лигу чемпионов (при том, что хватило бы на этот раз и пятого). И довольно ожидаемо прибавил успех и в Лиге конференций. Наконец, именно англичане выиграли клубный чемпионат мира, с разгромом ПСЖ в финале.

При этом активность на трансферном рынке все же аукнулась - начинаются санкции, пока со стороны УЕФА. Так что, прикупив новый ворох новичков, от Дилэпа до Хато, сейчас руководство клуба в основном занято раздачей не нужных футболистов. И некоторые сделки приносят неплохую прибыль: за Мадуэке получили 55 миллионов, за Жоао Феликса, Петровича и Дьюсбери-Холла - порядка 30 за каждого.

Байер

Клуб провел великий позапрошлый сезон. Без единого поражения в Бундеслиге взяли первую серебряную салатницу, прибавили кубок страны и дошли до финала Лиги Европы - там, правда, случилась классическая ложка дегтя, уж очень уверенно проиграли решающий поединок Аталанте. Обойма во главе с Хаби Алонсо осталась и на 2024/2025, но на вершине удержаться не смогла, пропустив выше Баварию. А в кубке и вовсе вылетели от Арминии!

Сейчас нет уже ни испанского тренера, ни таких лидеров, как Виртц, Фримпонг, Джака, Градецки. Их меняют, и новичков немало. Да, тен Хаг проиграл разгромно первый свой поединок молодежке Фламенго, но не стоит забывать, что потом были только победы над более серьезными соперниками.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались в групповом этапе Лиги чемпионов в 2011-м году. Тогда они обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на немцах, но не верят, что они успешно сыграют в Лондоне. Уж на своем поле Палмер и компания должны побеждать таких гостей в основное время матча. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Челси
8 августа 2025 -
21:00
Байер
Победа Челси 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
