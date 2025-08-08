Англия08 августа 2025, 23:23 | Обновлено 08 августа 2025, 23:36
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
Голами у синих отличились Эстевао и Жоао Педро
08 августа 2025, 23:23 | Обновлено 08 августа 2025, 23:36
В спарринге во время подготовки к новому сезону Челси в Лондоне на Стемфорд Бридж обыграл Байер со счетом 2:0.
Победу синим принесли голы Эстевао (18-я минута) и Жоау Педру (90-я минута).
Матч стал дебютным для 18-летнего бразильца Эстевао, отличившегося результативным ударом уже в дебютном тайме.
Товарищеский матч. 8 августа
Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0
Голы: Эстевао, 18, Жоао Педро, 90
