Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
08 августа 2025, 23:23 | Обновлено 08 августа 2025, 23:36
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером

Голами у синих отличились Эстевао и Жоао Педро

08 августа 2025, 23:23 | Обновлено 08 августа 2025, 23:36
195
0
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
ФК Челси

В спарринге во время подготовки к новому сезону Челси в Лондоне на Стемфорд Бридж обыграл Байер со счетом 2:0.

Победу синим принесли голы Эстевао (18-я минута) и Жоау Педру (90-я минута).

Матч стал дебютным для 18-летнего бразильца Эстевао, отличившегося результативным ударом уже в дебютном тайме.

Товарищеский матч. 8 августа

Челси (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 2:0

Голы: Эстевао, 18, Жоао Педро, 90

Инфографика

Эстевао Виллиан (Мессиньо) Челси Байер товарищеские матчи Жоао Педро Жункейра
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
