Товарищеские матчи
Челси
08.08.2025 21:00 - : -
Байер
Англия
08 августа 2025, 10:07 |
Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени

Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа состоится товарищеский матч между командами Челси и Байер.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Челси.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
