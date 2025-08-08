Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 21:00 по киевскому времени
8 августа состоится товарищеский матч между командами Челси и Байер.
Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Челси.
