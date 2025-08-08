Товарищеские матчи, 7 августа. Хет-трик Роналду, Бавария разнесла Тоттенхэм
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
7 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Мюнхенская Бавария разгромила английский Тоттенхэм со счетом 4:0. Голы забили: Харри Кейн (12 мин), Кингсли Коман (61), Леннарт Карл (74), Йона Куси Асаре (80).
Хет-трик оформил знаменитый форвард Аль-Наср Криштиану Роналду (44, 63 и на 69 минуте с пенальти) в контрольной игре с португальским Риу Аве (4:0), еще один гол забил Мохамед Симакан (15 мин).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 7 августа
- Палаццоло (Италия) – Камподарсего (Италия) – 1:1
- Читтаделла (Италия) – Бассано (Италия) – 6:1
- Форли (Италия) – Анкона (Италия) – 0:0
- Пьянезе (Италия) – Фоллоника Гаворрано (Италия) – 4:1
- Фолиньо (Италия) – Самбенедеттезе (Италия) – 3:1
- Юве Стабия (Италия) – Потенца (Италия) – 1:0
- Бавария Мюнхен (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0
- Карпенедоло (Италия) – Мантова (Италия) – 0:6
- Специя (Италия) – Вьяреджо (Италия) – 2:0
- Фольгоре Каратезе (Италия) – Павия (Италия) – 1:1
- Михас Лас-Лагунас (Испания) – Хувентуд Торремолинос (Испания) – 1:3
- Виви Альтовере (Италия) – Ареццо (Италия) – 1:1
- Кадис (Испания) – Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – 1:1
- Рекреативо Уэльва (Испания) – Севилья B (Испания) – 1:1
- Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0
- Эстраденсе (Испания) – Понтеведра (Испания) – 0:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко
Футболист скончался 6 августа 2025 года