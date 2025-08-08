Товарищеские матчи, 7 августа. Хет-трик Роналду, Бавария разнесла Тоттенхэм

7 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Мюнхенская Бавария разгромила английский Тоттенхэм со счетом 4:0. Голы забили: Харри Кейн (12 мин), Кингсли Коман (61), Леннарт Карл (74), Йона Куси Асаре (80).

Хет-трик оформил знаменитый форвард Аль-Наср Криштиану Роналду (44, 63 и на 69 минуте с пенальти) в контрольной игре с португальским Риу Аве (4:0), еще один гол забил Мохамед Симакан (15 мин).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 7 августа