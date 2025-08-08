Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
Товарищеские матчи, 7 августа. Хет-трик Роналду, Бавария разнесла Тоттенхэм

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

Товарищеские матчи, 7 августа. Хет-трик Роналду, Бавария разнесла Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

7 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Мюнхенская Бавария разгромила английский Тоттенхэм со счетом 4:0. Голы забили: Харри Кейн (12 мин), Кингсли Коман (61), Леннарт Карл (74), Йона Куси Асаре (80).

Хет-трик оформил знаменитый форвард Аль-Наср Криштиану Роналду (44, 63 и на 69 минуте с пенальти) в контрольной игре с португальским Риу Аве (4:0), еще один гол забил Мохамед Симакан (15 мин).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 7 августа

  • Палаццоло (Италия) – Камподарсего (Италия) – 1:1
  • Читтаделла (Италия) – Бассано (Италия) – 6:1
  • Форли (Италия) – Анкона (Италия) – 0:0
  • Пьянезе (Италия) – Фоллоника Гаворрано (Италия) – 4:1
  • Фолиньо (Италия) – Самбенедеттезе (Италия) – 3:1
  • Юве Стабия (Италия) – Потенца (Италия) – 1:0
  • Бавария Мюнхен (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0
  • Карпенедоло (Италия) – Мантова (Италия) – 0:6
  • Специя (Италия) – Вьяреджо (Италия) – 2:0
  • Фольгоре Каратезе (Италия) – Павия (Италия) – 1:1
  • Михас Лас-Лагунас (Испания) – Хувентуд Торремолинос (Испания) – 1:3
  • Виви Альтовере (Италия) – Ареццо (Италия) – 1:1
  • Кадис (Испания) – Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – 1:1
  • Рекреативо Уэльва (Испания) – Севилья B (Испания) – 1:1
  • Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Риу Аве (Португалия) – 4:0
  • Эстраденсе (Испания) – Понтеведра (Испания) – 0:2

По теме:
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
Вне реальности. Сравнение лучших сезонов Месси и Роналду
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
