06.08.2025 19:30 – FT 1 : 6
Товарищеские матчи07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 01:03
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Товарищеские матчи, 6 августа. Рома и Довбик пропустили 4, неудача Арсенала
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 01:03
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6 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Римская Рома с украинским форвардом Артемом Довбиком пропустила 4 мяча от Астон Виллы (0:4).
Лондонский Арсенал в результативном матче уступил Вильярреалу из Испании (2:3).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 6 августа
- Асукека (Испания) – РСД Алькала (Испания) – 0:0
- Паленсия КА (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 0:0
- Спортинг Хихон (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 3:2
- Аталанта (Италия) – Монца (Италия) – 2:1
- Дукаджини (Косово) – Лирия (Косово) – 4:0
- Лилль (Франция) – Венеция (Италия) – 3:0
- Перголеттезе (Италия) – Брусапорто (Италия) – 4:0
- АК Карпи (Италия) – Лентиджоне (Италия) – 3:1
- Беласица (Северная Македония) – Победа Валандово (Северная Македония) – 5:0
- Гроссето (Италия) – Сан-Донато Таварнелле (Италия) – 2:1
- Сампдория (Италия) – Новара (Италия) – 0:0
- Аполлон (Кипр) – Ол. Никосия (Кипр) – 3:2
- Лекко (Италия) – Сондрио (Италия) – 2:0
- Понтедера (Италия) – Гивиборго (Италия) – 1:0
- Париж ФК (Франция) – УНФП (Франция) – 2:2
- Алавес (Испания) – Уэска (Испания) – 0:1
- Балинген (Германия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:6
- Штурм Грац (Австрия) – Страсбург (Франция) – 2:3
- Альмасан (Испания) – Нумансия (Испания) – 0:4
- Арденнен (Бельгия) – Ауденарде (Бельгия) – 2:2
- Арсенал (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
- Асколи (Италия) – Мачератезе (Италия) – 5:0
- Атлетик B (Испания) – Баракальдо (Испания) – 1:2
- Ковадонга (Испания) – Леальтад (Испания) – 0:1
- КОД Мекнес (Марокко) – Берккан (Марокко) – 0:0
- Мурсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 3:1
- Осасуна (Испания) – Мирандес (Испания) – 3:0
- Райо Кантабрия (Испания) – УД Самано (Испания) – 2:0
- Реал Овьедо (Испания) – Депортиво (Испания) – 1:2
- Сабадель (Испания) – Атлетико B (Испания) – 0:0
- Терраса (Испания) – Манреса (Испания) – 0:1
- Утебо (Испания) – Гвадалахара (Испания) – 1:3
- Фленю (Бельгия) – Ренессанс Монс (Бельгия) – 0:4
- Мерелбеке (Бельгия) – Расинг Мехелен (Бельгия) – 2:0
- Побленсе (Испания) – Мальорка (Испания) – 0:2
- Реал Авилес (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 2:2
- Тессендерло (Бельгия) – Эндрахт Термьен (Бельгия) – 0:1
- Хейст (Бельгия) – Сити Пайретс (Бельгия) – 1:2
- Химнастика Сеговьяна (Испания) – Реал Мадрид C (Испания) – 1:1
- Агилас (Испания) – Картахена (Испания) – 0:1
- Зелзате (Бельгия) – Эвергем 2020 (Бельгия) – 4:2
- Теруэль (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 2:1
- Депортиво Фабриль (Испания) – Ферроль (Испания) – 2:3
- Астон Вилла (Англия) – Рома (Италия) – 4:0
- Бетис (Испания) – Комо (Италия) – 2:3
- Вильяновенсе (Испания) – Касереньо (Испания) – 0:2
- КД Алаурино (Испания) – Сан-Феликс (Испания) – 3:1
- Сан-Себастьян Рейес (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 0:0
- Химнастик (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:2
- Морало (Испания) – Талавера (Испания) – 0:1
- Пособланко (Испания) – Пуэнте-Хениль (Испания) – 0:2
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