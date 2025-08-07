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Товарищеские матчи
Балинген
06.08.2025 19:30 – FT 1 : 6
Аль-Хиляль
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Товарищеские матчи
07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 01:03
106
0

Товарищеские матчи, 6 августа. Рома и Довбик пропустили 4, неудача Арсенала

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 01:03
106
0
Товарищеские матчи, 6 августа. Рома и Довбик пропустили 4, неудача Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Римская Рома с украинским форвардом Артемом Довбиком пропустила 4 мяча от Астон Виллы (0:4).

Лондонский Арсенал в результативном матче уступил Вильярреалу из Испании (2:3).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 6 августа

  • Асукека (Испания) – РСД Алькала (Испания) – 0:0
  • Паленсия КА (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 0:0
  • Спортинг Хихон (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 3:2
  • Аталанта (Италия) – Монца (Италия) – 2:1
  • Дукаджини (Косово) – Лирия (Косово) – 4:0
  • Лилль (Франция) – Венеция (Италия) – 3:0
  • Перголеттезе (Италия) – Брусапорто (Италия) – 4:0
  • АК Карпи (Италия) – Лентиджоне (Италия) – 3:1
  • Беласица (Северная Македония) – Победа Валандово (Северная Македония) – 5:0
  • Гроссето (Италия) – Сан-Донато Таварнелле (Италия) – 2:1
  • Сампдория (Италия) – Новара (Италия) – 0:0
  • Аполлон (Кипр) – Ол. Никосия (Кипр) – 3:2
  • Лекко (Италия) – Сондрио (Италия) – 2:0
  • Понтедера (Италия) – Гивиборго (Италия) – 1:0
  • Париж ФК (Франция) – УНФП (Франция) – 2:2
  • Алавес (Испания) – Уэска (Испания) – 0:1
  • Балинген (Германия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:6
  • Штурм Грац (Австрия) – Страсбург (Франция) – 2:3
  • Альмасан (Испания) – Нумансия (Испания) – 0:4
  • Арденнен (Бельгия) – Ауденарде (Бельгия) – 2:2
  • Арсенал (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
  • Асколи (Италия) – Мачератезе (Италия) – 5:0
  • Атлетик B (Испания) – Баракальдо (Испания) – 1:2
  • Ковадонга (Испания) – Леальтад (Испания) – 0:1
  • КОД Мекнес (Марокко) – Берккан (Марокко) – 0:0
  • Мурсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 3:1
  • Осасуна (Испания) – Мирандес (Испания) – 3:0
  • Райо Кантабрия (Испания) – УД Самано (Испания) – 2:0
  • Реал Овьедо (Испания) – Депортиво (Испания) – 1:2
  • Сабадель (Испания) – Атлетико B (Испания) – 0:0
  • Терраса (Испания) – Манреса (Испания) – 0:1
  • Утебо (Испания) – Гвадалахара (Испания) – 1:3
  • Фленю (Бельгия) – Ренессанс Монс (Бельгия) – 0:4
  • Мерелбеке (Бельгия) – Расинг Мехелен (Бельгия) – 2:0
  • Побленсе (Испания) – Мальорка (Испания) – 0:2
  • Реал Авилес (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 2:2
  • Тессендерло (Бельгия) – Эндрахт Термьен (Бельгия) – 0:1
  • Хейст (Бельгия) – Сити Пайретс (Бельгия) – 1:2
  • Химнастика Сеговьяна (Испания) – Реал Мадрид C (Испания) – 1:1
  • Агилас (Испания) – Картахена (Испания) – 0:1
  • Зелзате (Бельгия) – Эвергем 2020 (Бельгия) – 4:2
  • Теруэль (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 2:1
  • Депортиво Фабриль (Испания) – Ферроль (Испания) – 2:3
  • Астон Вилла (Англия) – Рома (Италия) – 4:0
  • Бетис (Испания) – Комо (Италия) – 2:3
  • Вильяновенсе (Испания) – Касереньо (Испания) – 0:2
  • КД Алаурино (Испания) – Сан-Феликс (Испания) – 3:1
  • Сан-Себастьян Рейес (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 0:0
  • Химнастик (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:2
  • Морало (Испания) – Талавера (Испания) – 0:1
  • Пособланко (Испания) – Пуэнте-Хениль (Испания) – 0:2
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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