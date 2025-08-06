Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии
Товарищеские матчи
Астон Вилла
06.08.2025 21:30 – FT 4 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 августа 2025, 23:34 | Обновлено 06 августа 2025, 23:48
914
0

Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии

Римляне проиграли 0:4

06 августа 2025, 23:34 | Обновлено 06 августа 2025, 23:48
914
0
Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 августа состоялся товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме (Англия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Разгромную победу в матче со счетом 4:0 одержал английский клуб. Еще в первом тайме вилланы отгрузили римлянам три гола, за номинальных хозяев забивали Эмильяно Буэндиа, Джейкоб Рэмзи и Олли Уоткинс. Во втором тайме забил Даниэл Маллен.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинец Артем Довбик, который не смог помочь своей команде.

Джан Пьеро Гасперини потерпел первое поражение за «Рому» после прихода в клуб.

Последний товарищеский матч предсезонного сбора «волки» сыграют 9 августа против «Эвертона».

Товарищеский матч. 6 августа.

Астон Вилла – Рома – 4:0
Голы: Буэндиа, 15, Рэмзи, 17, Уоткинс, 40, Маллен, 85.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Как Довбики отмечали день рождения дочери
Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу
Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Астон Вилла товарищеские матчи Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ван Перси vs Моуриньо. Фейеноорд и Фенербахче провели матч с голом на 90+1
Футбол | 06 августа 2025, 23:59 0
Ван Перси vs Моуриньо. Фейеноорд и Фенербахче провели матч с голом на 90+1
Ван Перси vs Моуриньо. Фейеноорд и Фенербахче провели матч с голом на 90+1

Нидерландская команда одержала победу со счетом 2:1 в первом матче Q4 Лиги чемпионов

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06 августа 2025, 05:08 6
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»

Бывший чемпион советует Александру уйти из бокса

Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06.08.2025, 11:17
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Бокс | 06.08.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Футбол | 06.08.2025, 21:47
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 15
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 72
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем