Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии

6 августа состоялся товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме (Англия).

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Разгромную победу в матче со счетом 4:0 одержал английский клуб. Еще в первом тайме вилланы отгрузили римлянам три гола, за номинальных хозяев забивали Эмильяно Буэндиа, Джейкоб Рэмзи и Олли Уоткинс. Во втором тайме забил Даниэл Маллен.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинец Артем Довбик, который не смог помочь своей команде.

Джан Пьеро Гасперини потерпел первое поражение за «Рому» после прихода в клуб.

Последний товарищеский матч предсезонного сбора «волки» сыграют 9 августа против «Эвертона».

Товарищеский матч. 6 августа.

Астон Вилла – Рома – 4:0

Голы: Буэндиа, 15, Рэмзи, 17, Уоткинс, 40, Маллен, 85.