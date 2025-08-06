Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии
Римляне проиграли 0:4
6 августа состоялся товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.
Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме (Англия).
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Разгромную победу в матче со счетом 4:0 одержал английский клуб. Еще в первом тайме вилланы отгрузили римлянам три гола, за номинальных хозяев забивали Эмильяно Буэндиа, Джейкоб Рэмзи и Олли Уоткинс. Во втором тайме забил Даниэл Маллен.
В стартовом составе «Ромы» вышел украинец Артем Довбик, который не смог помочь своей команде.
Джан Пьеро Гасперини потерпел первое поражение за «Рому» после прихода в клуб.
Последний товарищеский матч предсезонного сбора «волки» сыграют 9 августа против «Эвертона».
Товарищеский матч. 6 августа.
Астон Вилла – Рома – 4:0
Голы: Буэндиа, 15, Рэмзи, 17, Уоткинс, 40, Маллен, 85.
⏱️ Full-time #ASRoma pic.twitter.com/UzPRXMXCnv— AS Roma English (@ASRomaEN) August 6, 2025
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