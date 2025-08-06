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Товарищеские матчи
Астон Вилла
06.08.2025 21:30 - : -
Рома
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Англия
06 августа 2025, 13:32 | Обновлено 06 августа 2025, 13:33
44
0

Астон Вилла – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 6 августа и начнется в 21:30 по Киеву

06 августа 2025, 13:32 | Обновлено 06 августа 2025, 13:33
44
0
Астон Вилла – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа на Бескот Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Астон Вилла встретится с Ромой.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Астон Вилла

Команда заметно прибавила при Унаи Эмери. Тот сразу вывел новых подопечных в Лигу конференций. А в прошлом сезоне уже англичане играли в Лиге чемпионов, впервые в таком формате турнира. И, как характерно для этого испанского специалиста, его подопечные не затерялись там: вышли в плей-офф, а уже там выбили Брюгге. Пытались англичане побороться и с ПСЖ, но тот все же оказался немного сильнее: 3:1 и 2:3 в пользу французов.

При этом развязка сезона оказалась неудачной. Клуб из Бирмингема до последнего боролся за пятое место, но в 38-м туре ухитрился проиграть кризисному Манчестер Юнайтед. И по дополнительным показателям, при равенстве очков, уступили Ньюкаслу! В итоге, перед Лигой Европы, в это летнее окно была очень скромная активность на трансферном рынке.

Рома

Клуб, в отличие от своего следующего соперника, уже очень давно, по своим меркам, не может вернуться в Лигу чемпионов. Летом прошлого года была масштабная подготовка к сезону, как раз тогда и Довбика заманили. Но в итоге слишком много потеряли на стартовом отрезке, при Де Росси и особенно Юриче. Раньери почти выдал новое чудо, но все же минимально уступил в борьбе за четвертое место Ювентусу.

Клаудио ради римской команды возвращался с пенсии, и сразу предупреждал, что вернется на покой. Ему нашли замену, договорившись с самим Гасперини. И сейчас под экс-наставника Аталанты перестраивают и состав, и стиль игры. И не факт, что украинский форвард останется, хотя на сборах уже забивал. Немало слухов о том, кому только его сейчас предлагают.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной. Клубы играют на нынешних летних сборах довольно зрелищно - рекомендуем применить к матчу ставку в виде итого забьют более 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.89.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
6 августа 2025 -
21:30
Рома
Тотал больше 2.5 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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