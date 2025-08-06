05.08.2025 21:45 – FT 0 : 0
Другие новости06 августа 2025, 04:27 | Обновлено 06 августа 2025, 04:38
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Товарищеские матчи, 5 августа. Победа Байера, ничья Ноттингема и Фиорентины
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
06 августа 2025, 04:27 | Обновлено 06 августа 2025, 04:38
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5 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Немецкий Байер обыграл итальянскую Пизу (3:0), голы забили Роберт Андрих (4 мин), Кристиан Кофане (19 мин), Эсекьель Паласиос (45 мин).
Ноттингем Форест из Англии и Фиорентина из Италии сыграли вничью без голов (0:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.
Товарищеские матчи. 5 августа
- Кардифф U21 (Уэльс) – Вулверхэмптон U21 (Англия) – 5:0
- Байер Леверкузен (Германия) – Пиза (Италия) – 3:0
- Сарагоса B (Испания) – Эспаньол B (Испания) – 1:3
- Эмполи (Италия) – Сассуоло (Италия) – 0:0
- Саудаль Депортиво (Испания) – Марино де Луанко (Испания) – 1:0
- Сеута (Испания) – Севилья B (Испания) – 3:0
- Уассель (Франция) – Руан (Франция) – 1:1
- Ленартс (Бельгия) – Хогстратен (Бельгия) – 3:0
- РКАВ Волендам (Нидерланды) – Йонг Волендам (Нидерланды) – 2:0
- Барендрехт (Нидерланды) – Херьянсдам (Нидерланды) – 1:2
- Де Трефферс (Нидерланды) – Блау Гел (Нидерланды) – 3:0
- Эйсселмирвогелс (Нидерланды) – УСВ Херкулес (Нидерланды) – 1:1
- Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Вестландия (Нидерланды) – 2:0
- Катвейк (Нидерланды) – Спортлюст (Нидерланды) – 2:3
- Козаккен Бойз (Нидерланды) – Ахиллес Вен (Нидерланды) – 2:3
- Нордвейк (Нидерланды) – ГФК (Нидерланды) – 0:0
- Райнсбургсе Бойз (Нидерланды) – ВВСБ (Нидерланды) – 3:0
- Рейнфогелс (Нидерланды) – Квик Бойз (Нидерланды) – 1:3
- Стапхорст (Нидерланды) – Харденберг (Нидерланды) – 0:4
- Энфилд Таун (Англия) – Тоттенхэм U21 (Англия) – 2:1
- Ноттингем Форест (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:0
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