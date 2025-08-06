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Товарищеские матчи
Ноттингем Форест
05.08.2025 21:45 – FT 0 : 0
Фиорентина
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06 августа 2025, 04:27 | Обновлено 06 августа 2025, 04:38
6
0

Товарищеские матчи, 5 августа. Победа Байера, ничья Ноттингема и Фиорентины

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

06 августа 2025, 04:27 | Обновлено 06 августа 2025, 04:38
6
0
Товарищеские матчи, 5 августа. Победа Байера, ничья Ноттингема и Фиорентины
ФК Байер

5 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Немецкий Байер обыграл итальянскую Пизу (3:0), голы забили Роберт Андрих (4 мин), Кристиан Кофане (19 мин), Эсекьель Паласиос (45 мин).

Ноттингем Форест из Англии и Фиорентина из Италии сыграли вничью без голов (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 5 августа

  • Кардифф U21 (Уэльс) – Вулверхэмптон U21 (Англия) – 5:0
  • Байер Леверкузен (Германия) – Пиза (Италия) – 3:0
  • Сарагоса B (Испания) – Эспаньол B (Испания) – 1:3
  • Эмполи (Италия) – Сассуоло (Италия) – 0:0
  • Саудаль Депортиво (Испания) – Марино де Луанко (Испания) – 1:0
  • Сеута (Испания) – Севилья B (Испания) – 3:0
  • Уассель (Франция) – Руан (Франция) – 1:1
  • Ленартс (Бельгия) – Хогстратен (Бельгия) – 3:0
  • РКАВ Волендам (Нидерланды) – Йонг Волендам (Нидерланды) – 2:0
  • Барендрехт (Нидерланды) – Херьянсдам (Нидерланды) – 1:2
  • Де Трефферс (Нидерланды) – Блау Гел (Нидерланды) – 3:0
  • Эйсселмирвогелс (Нидерланды) – УСВ Херкулес (Нидерланды) – 1:1
  • Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Вестландия (Нидерланды) – 2:0
  • Катвейк (Нидерланды) – Спортлюст (Нидерланды) – 2:3
  • Козаккен Бойз (Нидерланды) – Ахиллес Вен (Нидерланды) – 2:3
  • Нордвейк (Нидерланды) – ГФК (Нидерланды) – 0:0
  • Райнсбургсе Бойз (Нидерланды) – ВВСБ (Нидерланды) – 3:0
  • Рейнфогелс (Нидерланды) – Квик Бойз (Нидерланды) – 1:3
  • Стапхорст (Нидерланды) – Харденберг (Нидерланды) – 0:4
  • Энфилд Таун (Англия) – Тоттенхэм U21 (Англия) – 2:1
  • Ноттингем Форест (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:0
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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