Товарищеские матчи, 5 августа. Победа Байера, ничья Ноттингема и Фиорентины

5 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Немецкий Байер обыграл итальянскую Пизу (3:0), голы забили Роберт Андрих (4 мин), Кристиан Кофане (19 мин), Эсекьель Паласиос (45 мин).

Ноттингем Форест из Англии и Фиорентина из Италии сыграли вничью без голов (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 5 августа