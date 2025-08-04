Ноттингем – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 5 августа в 21:45 по Киеву
Во вторник, 5 августа состоится товарищеский матч между английским «Ноттингемом» и итальянской «Фиорентиной».
По киевскому времени игра начнется в 21:45.
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Ноттингем
За 38 игр АПЛ в прошлом сезоне коллектив набрал 65 очков и занял 7 место, отстав от зоны Лиги чемпионов всего на 1 зачетный пункт. Команда должна выступать в Лиге конференций, однако через суд добилась понижения «Кристалл Пелас» до этого турнира, а сама заняла место лондонцев в Лиге Европы. Из Кубка Англии «лесники» вылетели на стадии 1/2 финала от «Манчестер Сити».
За 5 товарищеских матчей в межсезонье коллектив не смог одержать ни одной победы.
Фиорентина
В прошлом сезоне Серии А клуб завоевал 65 баллов за 38 игр и занял 6-е место, обойдя «Лацио» благодаря лучшим показателям в очных встречах. Благодаря этому команда сможет сыграть в финале плей-офф квалификации Лиги конференций. В Кубке Италии «Фиалки» вылетели еще на стадии 1/8 от «Эмполи».
Прошлый розыгрыш Лиги конференций для команды завершился полуфиналом, где флорентийцы проиграли «Бетису» с общим счетом 4:3. Также следует отметить, что недавно у команды появился новый тренер – им стал Стефано Пиоли, ранее руководивший «Аль-Нассром» Криштиану Роналду.
Интересные факты
- В последних 11-х играх «Ноттингем» одержал всего 1 победу, 5 раз сыграл вничью и 5 матчей проиграл.
- 3 из 5 товарищеских игр «Ноттингема» на летнем собрании завершились вничью 0:0.
- «Фиорентина» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Серии А – 4-й лучший показатель среди всех команд.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что в поединке будет немало голов. Я поставлю на то, что обе команды забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1.58.
21:45
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