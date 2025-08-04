Во вторник, 5 августа состоится товарищеский матч между английским «Ноттингемом» и итальянской «Фиорентиной».

По киевскому времени игра начнется в 21:45.

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Ноттингем

За 38 игр АПЛ в прошлом сезоне коллектив набрал 65 очков и занял 7 место, отстав от зоны Лиги чемпионов всего на 1 зачетный пункт. Команда должна выступать в Лиге конференций, однако через суд добилась понижения «Кристалл Пелас» до этого турнира, а сама заняла место лондонцев в Лиге Европы. Из Кубка Англии «лесники» вылетели на стадии 1/2 финала от «Манчестер Сити».

За 5 товарищеских матчей в межсезонье коллектив не смог одержать ни одной победы.

Фиорентина

В прошлом сезоне Серии А клуб завоевал 65 баллов за 38 игр и занял 6-е место, обойдя «Лацио» благодаря лучшим показателям в очных встречах. Благодаря этому команда сможет сыграть в финале плей-офф квалификации Лиги конференций. В Кубке Италии «Фиалки» вылетели еще на стадии 1/8 от «Эмполи».

Прошлый розыгрыш Лиги конференций для команды завершился полуфиналом, где флорентийцы проиграли «Бетису» с общим счетом 4:3. Также следует отметить, что недавно у команды появился новый тренер – им стал Стефано Пиоли, ранее руководивший «Аль-Нассром» Криштиану Роналду.

Интересные факты

В последних 11-х играх «Ноттингем» одержал всего 1 победу, 5 раз сыграл вничью и 5 матчей проиграл.

3 из 5 товарищеских игр «Ноттингема» на летнем собрании завершились вничью 0:0.

«Фиорентина» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Серии А – 4-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в поединке будет немало голов. Я поставлю на то, что обе команды забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1.58.