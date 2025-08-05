04.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
Другие новости05 августа 2025, 07:27 | Обновлено 05 августа 2025, 07:39
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Товарищеские матчи, 4 августа. Ливерпуль дважды обыграл Атлетик
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
05 августа 2025, 07:27 | Обновлено 05 августа 2025, 07:39
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4 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский Ливерпуль разными составами дважды победил Атлетик из Бильбао (4:1, 3:2).
Барселона отгрузила 5 мячей корейскому Тэгу (5:0). Вничью свои спарринги завершили Наполи и Севилья.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 4 августа
- Наполи (Италия) – Казертанa (Италия) – 1:1
- Шамаль (Катар) – Телстар (Нидерланды) – 1:2
- Тэгу (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 0:5
- Монополи (Италия) – Самбьязе (Италия) – 0:0
- Бари (Италия) – Казарано (Италия) – 2:3
- Латина (Италия) – Л’Аквила (Италия) – 4:1
- Лентиджоне (Италия) – Реджана (Италия) – 1:2
- Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 4:1
- Айнтрахт Франкфурт U19 (Германия) – Бавария Альценау (Германия) – 1:2
- Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 3:2
- Севилья (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 2:2
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