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05 августа 2025, 07:27 | Обновлено 05 августа 2025, 07:39
296
0

Товарищеские матчи, 4 августа. Ливерпуль дважды обыграл Атлетик

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

05 августа 2025, 07:27 | Обновлено 05 августа 2025, 07:39
296
0
Товарищеские матчи, 4 августа. Ливерпуль дважды обыграл Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский Ливерпуль разными составами дважды победил Атлетик из Бильбао (4:1, 3:2).

Барселона отгрузила 5 мячей корейскому Тэгу (5:0). Вничью свои спарринги завершили Наполи и Севилья.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 4 августа

  • Наполи (Италия) – Казертанa (Италия) – 1:1
  • Шамаль (Катар) – Телстар (Нидерланды) – 1:2
  • Тэгу (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 0:5
  • Монополи (Италия) – Самбьязе (Италия) – 0:0
  • Бари (Италия) – Казарано (Италия) – 2:3
  • Латина (Италия) – Л’Аквила (Италия) – 4:1
  • Лентиджоне (Италия) – Реджана (Италия) – 1:2
  • Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 4:1
  • Айнтрахт Франкфурт U19 (Германия) – Бавария Альценау (Германия) – 1:2
  • Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 3:2
  • Севилья (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 2:2
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товарищеские матчи Ливерпуль Атлетик Бильбао Наполи Тэгу Барселона Севилья Аль-Кадисия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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