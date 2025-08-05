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Ливерпуль
04.08.2025 22:00 – FT 3 : 2
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Англия
05 августа 2025, 00:23 | Обновлено 05 августа 2025, 00:35
229
1

Он забил два в чужие и один в свои. Ливерпуль снова переиграл Атлетик

Коди Гакпо устроил перформанс, Салах забил гол и не реализовал пенальти

05 августа 2025, 00:23 | Обновлено 05 августа 2025, 00:35
229
1
Он забил два в чужие и один в свои. Ливерпуль снова переиграл Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Английский «Ливерпуль» второй раз за день провел спарринг против испанского «Атлетика» из Бильбао, и снова победу одержали хозяева поля.

Матч прошел вечером 4 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Если первая игра завершилась разгромной победой красных (4:1), то в этот раз матч закончился со счетом 3:2 в пользу мерсисайдцев.

На 14-й минуте Мохамед Салах открыл счет. Однако на 29-й минуте «Атлетик» отыгрался благодаря голу Ойана Сансета. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме хозяева снова вышли вперед, Коди Гакпо забил на 55-й минуте. Но уже через несколько минут сам Гакпо забил мяч в собственные ворота, сравняв счет (2:2). Тем не менее, форвард быстро исправился: на 70-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат (3:2).

Мохамед Салах имел шанс увеличить счет, но не реализовал пенальти на 81-й минуте.

Товарищеский матч

4 августа 2025. Ливерпуль. Стадион Энфилд

Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 3:2

Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 – Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол)

Незабитый пенальти: Салах, 81

Видео голов

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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