Ливерпуль разгромил Атлетик в первом спарринге из двух за день

В первом товарищеском поединке английский «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 4:1.

Начало игры получилось ярким. На 2-й минуте счет открыл 16-летний Рио Нгумоха, а на 5-й Дарвин Нуньес удвоил преимущество, ассистировал Нгумоха.

На 42-й минуте автоголом отметился Алекс Падилья, сделав счет 3:0 в пользу хозяев еще до перерыва.

Во втором тайме, на 58-й минуте, Харви Эллиотт довел счет до 4:0 после передачи Нуньеса.

Гости ответили лишь одним голом — Горка Гурусета на 76-й минуте забил гол престижа (1:4).

Эти же команды вечером проведут второй спарринг, другими составами.

Товарищеский матч

4 августа 2025. Ливерпуль. Стадион Энфилд

Ливерпуль (Англия) – Атлетик (Испания) – 4:1

Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 – Гурусета, 76

